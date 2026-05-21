Juan Pérez 21 MAY 2026 - 10:23h.

El regreso a Paldea pasa por abordar a los dos legendarios

Los dos mazos de veneno y presión de Mega Sceptile EX en Pokémon Pocket

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Las versiones Paradoja llegan a Pokémon Pocket desde el universo de Púrpura y Escarlata para expandir el TCG de móviles en algo más con el próximo set según la previsión del último teaser. La muestra de dos pares de ojos vinculan el futuro del juego a Koraidon y Miraidon, los dos legendarios dominantes que llegan para cambiar la jugabilidad con todo un listado de novedades para reemplazar el peso de Aura Pulsante.

La tarde de este 21 de mayo a eso de las 15.00h. llega el anuncio definitivo de las primeras cartas de la expansión de las Paradojas en Pokémon Pocket con lo que eso significa para el juego. La trama de Mega Lucario pasa al segundo plano por la presencia de las versiones más poderosas de especies pasadas y futuras dejan muchas posibilidades abiertas antes del descubrimiento, porque todo pasa por una máquina del tiempo preparada para la próxima semana.

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El frame de los ojos de Koraidon y Miraidon es el elemento para entrar de lleno en las elucubraciones a partir del 27 de mayo, fecha en la que finaliza el set actual con lo que significa eso para el TCG. No es simplemente un nuevo acercamiento a Paldea con la recuperación de algunos pokémon claves y otros todavía por descubrir, sino la introducción a las paradojas con un golpe automático en el meta comandado por las dos versiones básicas.

El Gran Cráter de Paldea aparece en el horizonte hasta llegar al Área Cero y descubrir el misterio del pasado/futuro mediante las cartas de Pokémon Pocket con la llegada de las paradojas. El concepto es una de las vertientes más atractivas del lore de los últimos años, y aprovecha para incluir como poco a los dos Paradox Legendarios como poco, pero lo normal es tener también a alguna de las 16 versiones existentes.

La implementación de un nuevo set en Paldea invita a imaginar que todos los pokémon paradoja deben estar presentes por lo que significa un pack tan amplio, por lo que algunos como Colmilargo, Furioseta, Ferrodada y Ferropolilla están señalados. Aún así lo lógico es tenerlos a todos porque es difícil imaginar otro set con paradojas más adelante para volver a rescatarlos.

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Si alguien no tiene contexto, las paradojas se dividen entre las del pasado y las del futuro, porque este tipo de pokémon no son evoluciones ni formas regionales, sino una clasificación propia dentro del ecosistema. Las paradojas del pasado tienen un aspecto más salvaje y están cerca de los animales extintos, mientras que las del futuro presentan un estilo más virtual con toques metálicos.

Mientras tanto las expectativas por tener finalmente a Groudon y Kyogre acaban con lágrimas en la sala de espera mientras Pokémon Pocket confirma las más de 200 millones de descargas históricas. Un impulso maravilloso para ejecutar el plan de volver a reconectar con toda una generación que ha pasado durante meses con el juego, y ahora vuelve a retomar el coleccionismo y los combates con mazos como una forma más de mantener el hilo con Pokémon desde el juego móvil a la espera de fechas oficiales.