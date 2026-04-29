Los dos mazos de veneno y presión de Mega Sceptile EX en Pokémon Pocket

Juan Pérez 29 ABR 2026 - 16:24h.

Variantes con mucha presión y control de mesa en pocos turnos

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El desglose de la expansión Aura Pulsante en Pokémon Pocket despliega mucho más que la nueva megaevolución de Lucario tal y como define el propio meta con algunos de los mazos más fuertes del momento. En poco más de 24 horas los primeros esbozos del competitivo dejan dos mazos de Mega Sceptile EX en lo más alto con variantes full veneno y control de mesa perfectos para darle un coletazo a las partidas PVP.

Aunque el mazo de doble Mega Charizard puede hacer algo de daño, no deja de ser una variante de tantas de las versiones que aparecen en ladder, pero lejos del top tier. Por eso la adecuación a cartas tan interesantes como Bosque Aromático o el nuevo Celebi permiten hacer virguerías con combos tan sonados como funcionales. Estos son los dos mazos a completar para hacer probaturas.

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El mazo de Mega Sceptile EX con veneno

La primera reacción del meta en los torneos iniciales en el competitivo de Pokémon Pocket deja a Mega Sceptile EX como una muy buena opción con este deck que está en los puestos más altos. En este caso el veneno es primordial debido a la propia megaevolución así como a la presión de Nihilego, pero el verdadero daño nace de combinar eso con el ataque a la banca.

Treecko x2

x2 Grovyle x1

x1 Mega-Sceptile EX x2

x2 Pheromosa x2

x2 Nihilego x1

x1 Investigación del Profesor x2

x2 Copiona x2

x2 Helio x1

x1 Poké Ball x2

x2 Caramelo Raro x2

x2 Flecha Venenosa x2

x2 Bosque Aromático (Fragrant Forest) x1

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Las capacidades de Grovyle así como el ataque de Pheromosa para ejecutar daño con pocas energías a los enemigos en la banca pueden rastrear el daño lo más rápido posible, sobre todo por el encaje del Bosque Aromático. La nueva carta de estadio permite colocar un pokémon básico de tipo planta del mazo en la banca en cada turno, y eso ejecuta muy rápido la aparición de Treecko o la de Pheromosa para ganar tiempo.

La evolución forzada con más sustain

El segundo mazo es bastante diferente porque no tiene más ataques de evolución que el propio Mega Sceptile, por lo que todo pasa por una presión constante con un control de mesa más bestia. El plan en este caso es activar a la megaevolución lo más rápido, darle curación y extra de vida (entre Erika y Capa Hoja) y el suficiente peso para desgastar a los enemigos. El Caramelo Raro y el Crecimiento Rápido ayudan a ejecutar eso en dos o tres turnos junto al poder de atraer básicos del Bosque Aromático, y a partir de ahí todo pasa por ejecutar el combo rápido y aprovechar los 210 de vida del pokémon para aguantar.

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El combo en este caso es que el nuevo Celebi en banca permite a Sceptile utilizar el ataque de Grovyle para atacar a la banca, lo que ejecuta una doble vía de daño que envenena en primer plano y ataca a los secundarios según la necesidad, y eso lo hace muy fuerte. Y a sabiendas de que entra cada turno un personaje de hoja gracias al estadio, es bastante fácil llegar a la evolución con los dos en mesa.

Treecko x2

x2 Grovyle x1

x1 Mega-Sceptile EX x2

x2 Sceptile x1

x1 Celebi x1

x1 Investigación del Profesor x2

x2 Sabrina x1

x1 Erika x1

x1 Helio x1

x1 Caramelo Raro x2

x2 Polo de la Suerte (Lucky Ice Pop) x1

(Lucky Ice Pop) x1 Extracto de Crecimiento Rápido (Quick-Grow Extract) x1

(Quick-Grow Extract) x1 Poké Ball x1

x1 Capa Hoja (Leaf Cape) x2

(Leaf Cape) x2 Bosque Aromático x1

Con el Bosque Aromático como elemento disruptivo para controlar la partida, hay mucho más manejo de los turnos con Sabrina, Erika, Helio y el extra de vida entre la Capa Hoja y el Polo, por lo que el combo va por otros lares.