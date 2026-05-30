Juan Pérez 30 MAY 2026 - 10:41h.

El punto de partida de los eventos del 'No E3'

Las 3 opciones de GTA VI para asomarse al State of Play de junio

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La cronología de PlayStation hasta llegar al sonado State of Play del martes 2 de junio con la mirada atenta de toda la comunidad coloca a Marvel’s Wolverine como el primer cebo, pero ni mucho menos el único. La decision de recuperar los cines para darle al evento un prisma presencial es uno de los espacios para creer en un bombazo relacionado con los juegos planteados para 2027.

El refuerzo de los exclusivos de PlayStation deja un panorama ideal para soñar o bien con algo nuevo de Intergalactic: The Heretic Prophet o con el juego de Cory Balrog (Santa Monica) relacionado con God of War y Faye. Con ese cóctel de dos ingredientes principales, el resto del menú está por descubrir pero hay demasiadas compañías de PS Studios pendientes de dar un vuelco a su situación actual en la generación de la PS5.

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Con ese síntoma afronta PlayStation un State of Play ambicioso desde fuera como casi nunca se ha visto desde el último Showcase, porque bien parece que ese apellido está guardado para descubrir en el futuro la PlayStation 6. Hasta entonces el ritmo del hype pasa por la noche del 2 de junio o por el evento de septiembre, ambos con el peso de colocar al menos dos grandes títulos para el próximo año en el escenario de millones de jugadores.

Con Lobezno asegurado y múltiples juegos en la lista de previsibles como Marvel Tokon, Fairgame$, Kena, Horizon Hunters Gathering, Onimusha: Way of the Sword o el filtrado Rayman Legends: Retold. Una lista de los más lógicos a expensas de las sorpresas mencionadas y de nuevos juegos de PS Studios como el supuesto mundo abierto que prepara Media Molecule.

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El State of Play tiene una visión automática en los canales oficiales de PlayStation en YouTube, pero también hay múltiples creadores de contenido que reaccionan al segundo. Los compis de Chiclana and Friends por ejemplo así como streamers como Revenant, Alexelcapo, Knekro o Puerta al Sótano siempre están presentes así como otros como Illojuan o Rubius, que lo hacen de manera menos analítica pero con un número de seguidores mucho más alto.

El horario y la duración del State of Play del 2 de junio

El State of Play arranca en España a las 23.00h., y como siempre suelen ser bastante puntuales para iniciar la cuenta atrás y ejecutar el directo. La nota de prensa oficial de Sony habla de más de 60 minutos de contenido, pero los cines Alamo de Estados Unidos donde se va a emitir hablan de unos 90. Esa diferencia no tiene por qué avalar un mejor contenido, porque el problema de muchos de estos eventos es la colocación de múltiples títulos que terminan rompiendo el ritmo de los buenos anuncios.

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En los países hispanohablantes la hora también es ideal, porque pilla en pleno inicio de la tarde por lo que hay mucho espacio para debatir, analizar y volver a ver lo más interesante del evento tras él sin entrar en la madrugada.