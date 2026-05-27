Los 40 descuentos top en videojuegos del Days of Play de PlayStation

Juan Pérez 27 MAY 2026 - 07:58h.

Una larga lista de exclusivos como Astro Bot en su mínimo histórico

Las 3 opciones de GTA VI para asomarse al State of Play de junio

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El despertar del Days of Play en la tarde del martes con el primer anuncio deja paso ahora al listado más esperado con la selección completa de los juegos descubiertos a un precio rebajado. A pesar de la ausencia de la PS5 dentro del lote de las ofertas, el sustento para los usuarios de PlayStation pasa por redescubrir algunos exclusivos y una larga lista de juegos recientes con un mínimo muy apetecible.

La PS Store ya ha activado todas las bajadas para las compras del Days of Play desde este miércoles 27 de marzo y hasta el 11 de junio, dos semanas para ahondar en las necesidades de cada jugador. Con un panel de propuestas tan amplia como el catálogo actual de la consola, los exclusivos brillan con luz propia con un nuevo suelo que pasa por Astro Bot, Ghost of Yotei, God of War, Horizon, Helldivers o Spider-Man entre tantos otros.

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El peso de todos estos títulos hace aún más relevante la reciente filtración de que PlayStation quiere apostar de nuevo por los exclusivos, una decisión por determinar oficialmente y que puede cuajar con el State of Play el 2 de junio. De hecho todas estas propuestas pueden tener algún acompañante especial la noche del próximo martes durante el evento, quizás con algún shadowdrop, una demo o una sorpresa inesperada.

También hay espacio en el Days of Play para sorpresas de third parties con algunas gangas como Octopath Traveler o Kingdom Come Deliverance 2, alternativas muy buenas con precios especialmente competitivos. Y la entrada de Dispatch o Rematch también sorprende, porque son dos juegos relativamente recientes que se hunden en la lista de favoritos de muchos que esperaban esta rebaja.

Los 40 juegos señalados del Days of Plays

Estos son todos los títulos ordenados por el precio actual de cada uno tal, una amalgama de posibilidades, géneros y jugabilidad que ofrece actualmente la PS Store.

Rematch a 12,49 euros (-50%)

Octopath Traveler a 17,99 euros (-70%)

No Man's Sky a 19,99 euros (-60%)

Street Fighter 6 a 19,99 euros (-50%)

God of War: Sons of Sparta a 23,99 euros (-20%)

Horizon Zero Dawn Remastered a 24,99 euros (-50%)

Doom The Dark Ages a 26,39 (-67%)

Helldivers 2 a 29,99 euros (-25%)

Marvel's Spider-Man Miles Morales a 29,99 euros (-50%)

Days Gone Remastered a 29,99 euros (-40%)

The Last of Us: Parte 2 Remastered a 29,99 euros (-40%)

Dispatch a 27,99 euros (-20%)

Yakuza 0 Director's Cut a 29,99 euros (-40%)

Marvel's Spider-Man Remastered a 34,79 euros (-42%)

Split Fiction a 34,99 euros (-30%)

Metaphor ReFantazio a 34,99 euros (-50%)

Silent Hill 2 a 34,99 euros (-50%)

Kingdom Come Deliverance 2 a 35,99 euros (-60%)

Trails in the Sky 1st Chapter a 38,99 euros (-50%)

Gran Turismo 7 a 39,99 euros (-50%)

Demon Souls a 39,99 euros (-50%)

Starfield a 39,99 euros (-20%)

Rise of the Ronin a 39,99 euros (-50%)

Assassin's Creed Shadows a 39,99 (-50%)

The Last of Us a 39,99 euros (-50%)

God of War: Ragnarok a 39,99 euros (-50%)

Ratchet & Clank: Rift Apart a 39,99 euros (-50%)

Final Fantasy Tactics a 41,99 euros (-30%)

Battlefield VI a 43,99 euros (-45%)

Clair Obscur: Expedition 33 a 47,99 euros (-20%)

Digimon Story: Time Stranger a 48,99 euros (-30%)

Dragon Quest 1 & 2 Remake a 48,99 euros (-30%)

Marvel's Spider-Man 2 Deluxe a 49,49 euros (-45%)

Death Stranding 2 a 49,59 euros (-38%)

Stellar Blade a 49,59 euros (-38%)

Astro Bot a 49,69 (-29%)

Baldurs Gate 3 a 52,49 euros (-25%)

Forza Horizon 5 Deluxe a 53,99 euros (-40%)

Resident Evil: Requiem a 55,99 euros (-30%)

Ghost of Yotei a 59,99 euros (-25%)

El jueves 11 de junio finalizan la gran mayoría de las ofertas a las 00:59 de la noche.