Las 3 opciones de GTA VI para asomarse al State of Play de junio

Juan Pérez 23 MAY 2026 - 12:47h.

Una posibilidad real antes del plan de marketing del juego de cara a verano

El filtrador que se juega 1.000 euros a que el tercer tráiler de GTA VI sale el martes

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La primera reacción del seguidor de GTA VI es que el nuevo mastodonte de Rockstar Games no necesita el State of Play para amplificar su mensaje, pero la realidad es Sony es más importante de lo que parece. La conexión filtrada entre ambas compañías de cara a la campaña de marketing sólo es un extra para entender una realidad mucho mayor, Grand Theft Auto requiere el máximo potencial posible para brillar y eso a día de hoy sólo pasa por entender la experiencia en PS5 Pro.

Las declaraciones de las últimas horas de Strauss Zelnick sobre el planning de GTA VI para los próximos meses pasa por el verano para arrancar la invitación formal a millones de jugadores a comprar el juego. El asterisco está en que el entorno del 'No E3' ofrece una oportunidad perfecta para salirse de ese marco con un breve destello que cuadra a la perfección junto a PlayStation.

A pesar de que Rockstar Games se basta por sí mismo para generar ruido, no hay más que ver los millones de visualizaciones de los dos primeros tráilers, hay una invitación aún mayor abierta al público. La forma de explotar la sexta entrega de GTA pasa por el conjunto aplicado entre el Ray Tracing, la GPU y el sistema de escalado de PS5 Pro.

Sony es el más interesado de todos en la ecuación porque capta a una gran parte de la comunidad hasta hacer el GTA VI como un vendeconsolas, pero tiene la mejor herramienta objetivamente hablando hasta que Rockstar mire de reojo al PC. Y es que los jugadores de sobremesa todavía no tienen una estimación de la fecha de lanzamiento del título, y hasta que eso suceda el espejo pasa por PlayStation.

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Todas esas razones empujan a pensar que, si GTA VI entra puntualmente en los eventos de junio será con una aparición puntual en el State of Play, y puede hacerlo desde tres escenarios diferentes. Es prácticamente imposible imaginar el tercer tráiler de GTA VI en cualquier escenario del No E3, ni en el State of Play ni en el Summer Game Fest, pero hay varias alternativas viables que sí pueden dejar una pincelada repleta de novedades.

La fecha del nuevo tráiler

No es la primera vez que Rockstar Games coloca la fecha de un tráiler por adelantado para alimentar el hype de la comunidad, y es un planteamiento bastante lógico. Un pequeño teaser con el descubrimiento del logo y la fecha del tráiler para algún punto desde el 21 de junio tiene sentido, y no puede ser antes porque la promesa de Zelnick es la de activar el plan de marketing a partir del verano.

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El Bundle especial de PS5 o PS5 Pro y GTA VI

La entrevista de Bloomberg a Zelnick hace unas semanas dejaba entrever un acuerdo entre Sony y Rockstar Games para la promoción del título, y todo pasa por entender que hay un pack especial entre ambos. Si hay un acuerdo con una PS5 o una PS5 Pro junto a GTA VI, el State of Play es una de las mejores formas para anunciarlo aunque sin dar los detalles de precios exactos.

El precio definitivo de GTA VI en sus ediciones

Es la opción más complicada de todas, pero no hay que descartar en todo el concepto que GTA VI despliegue su precio principal o el de alguna de sus ediciones especiales. Es lo más extraño de todo porque eso puede suponer de manera instantánea la activación de las reservas, y es un concepto ideado más para el inicio de la activación de cara a junio.

Cualquiera de estas alternativas puede ser un bombazo por sí mismo, pero dentro de un State of Play puede impulsar el evento hasta darle una relevancia aún mayor. Y esta presentación es especial para Sony porque parece la confirmación de que van a apostar por sus juegos exclusivos sólo en PS5 sin pensar en PC, por lo que deben sacar músculo de todas las formas posibles para atrapar al gamer, y hacerlo mediante GTA VI parece la mejor forma para que compren su consola y a partir de ahí lleguen a su catálogo.