Juan Pérez 26 MAY 2026 - 14:23h.

Los primeros descuentos a la espera de los juegos

El nuevo lema de PlayStation que apunta a defender la exclusividad

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La primera gran inyección en la época de los descuentos en el entorno del 'No E3' nace de PlayStation con la habitual etapa del Days of Play, aunque en este caso tiene una letra pequeña demasiado relevante. El adelanto de las fechas por parte de las cuentas oficiales de Play Station dejan entrever el espacio de dos semanas para acaparar las rebajas así como la gran ausencia: la propia consola.

La bajada habitual de precios para los productos PlayStation llegan en el entorno de los eventos de junio con fecha oficial tras el anuncio en la PS Store. Las ofertas, planteadas entre 27 de mayo al 10 de junio, tienen múltiples juegos single-player a la espera de novedades del State of Play, un marco diferente según las regiones pero esta última confirmación parece la más certera en Occidente. En ese orden de activaciones destaca la confirmación de todas las filtraciones del bill-bil kun con las rebajas.

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La ausencia más sonada es la falta de descuentos en la PS5 o la PS5 Pro, pero es lógico a sabiendas de la reciente subida de precios por lo que no hay espacio para esperarlas. La sorpresa está en el PS Plus, porque finalmente sí hay una bajada para los jugadores de países participantes que entren en la suscripción de los 12 meses con un 33% menos, algo que los miembros actuales pueden aprovechar en el resto del periodo de suscripción también su mejoran su plan Essential o Extra a Premium o Deluxe.

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Varios descuentos en juegos de PS5, comoGhost of Yōtei, Helldivers 2, Death Stranding 2 y The Last of Us Parte 2 Remastered.

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Los juegos con descuento

Todavía no hay confirmación de los precios, pero sí hay descuentos confirmados de hasta el 50% en la mayoría de los casos. Como es habitual la compra definitiva se activa el día del inicio de los Days of Play este miércoles 27 de mayo, por lo que hasta mañana no hay detalle exacto de la confirmación de cada uno aunque sí hay listado de algunos juegos presentes.

Spider-Man 2

Astro Bot

Ghost of Yotei

Death Stranding 2

Gran Turismo 7

The Last of Us: Parte 2 Remastered

Ghost of Tsushima: Director's Cut

Helldivers

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Los juegos gratuitos del mes de junio en PlayStation

Las elecciones para el mes de junio (a partir del día 2) desde la suscripción Essential pasa por Grounded, Nickelodeon All Star Brawl 2 y Warhammer 40,000: Darktide, pero hay un cuarto invitado de lujo. La gratuidad de EA FC 26 se mantiene como parte del catálogo de mayo y llega ahora hasta el 16 de junio con todo lo que significa para el apartado mundialista con el nuevo pack de cartas desde el 4 de junio. Las 48 selecciones nacionales presentes, nuevos iconos y héroes estarán presentes.

En el caso de los jugadores de Extra y Premium la sorpresa es que Destiny 2: Colección Clásica (2025) junto con la expansión La Forma Final, pasa a formar parte de PS Plus desde el 9 de junio, aunque el resto del catálogo debe esperar al próximo mes.