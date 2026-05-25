El nuevo lema de PlayStation que apunta a defender la exclusividad

Juan Pérez 25 MAY 2026 - 13:42h.

'Happens on PS5', una nueva puerta al futuro de Sony

Las 3 opciones de GTA VI para asomarse al State of Play de junio

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El proceso hacia el State of Play del 2 de junio pasa por la convicción de ver algo verdaderamente sorprendente con respecto a los últimos eventos de Sony, sobre todo por saber si el apellido del Showcase se ha convertido en otra cosa. Con el debate abierto sobre la posible decisión interna de convertir todos los desarrollos single-player en títulos únicos para PS5, la estrategia apunta a un proceso totalmente nuevo donde la creación de un lema clama al cielo para recuperar el norte.

La acepción del 'Only on PlayStation' puede tener continuidad en pleno 2026 después de una larga etapa donde las miras de Sony eran otras bastante claras. El acercamiento a PC con la conversión de múltiples ports no ha salido especialmente bien por lo que supone para el sector, y las declaraciones filtradas de Hermen Hulst, CEO de PlayStation Studios, apuntan a una sola dirección para retomar el rumbo de los exclusivos. Y de ser así, el encaje parece buscar un punto de encuentro en el State of Play para cambiar la tendencia.

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Si Sony no recupera el 'Only on PlayStation' la amalgama de posibilidades es bastante amplia, pero hay un elemento diferenciador en las últimas semanas que deja un detalle sobre hacia dónde pueden ir los tiros. En la promoción de Saros hay una frase que puede entrar dentro de esa apropiación para defender los juegos de PS Studios, y no es otra que 'Happens on PS5'. Es sencilla, menos directa y con un toque más sutil que puede defender perfectamente la misma propuesta, pero está por definir.

Por eso el State of Play es tan importante, no sólo por los juegos sino por la definición de los mismos y lo que se construye alrededor de ellos. Porque tener un evento hoy día con un tráiler de Kingdom Hearts 4 no significa nada si luego apenas hay novedades en un lustro, eleva el hype pero deja una sombra gigantesca que es difícil de completar. Por eso el mensaje es más importante, tanto por el portador como por los receptores.

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De hecho en un plano reduccionista todo podría relegarse a una guerra renovada entre Xbox y PlayStation, porque siguen caminos muy dispares a pesar de sus similitudes. La llegada de Asha Sharma parece haber cambiado el rumbo de la consola de Microsoft para ahondar de nuevo en los exclusivos, algo que también parece encaminar el enfrentamiento de ambas en un nuevo estado que empieza de cero en las presentaciones de junio.

Es fácil imaginar las decenas de guiones que le deben salir solos a Zequio para seguir haciendo genialidades audiovisuales con todo lo que sucede alrededor de la industria de los videojuegos. El foco único entre Xbox y PlayStation se equipara por la situación de ambos actualmente con la exclusividad, pero la mirada de reojo de Nintendo que siempre se ha encerrado en los suyos junto a la llegada de la Steam Machine o el refuerzo de la próxima generación deja demasiados contendientes en la mesa.

Por eso en esta ocasión habrá tantos o más titulares con títulos independientes porque apunta a ser un 'No E3' repleto de novedades, pero será más sonada aún la demostración de poder de las casas. La reflexión, el spot propio y la voz de un CEO pueden tener un poder único con el paso de las horas, porque la relevancia será el nuevo God of War o la presentación de Persona 6, pero el estado de Xbox y PlayStation en los próximos años pasa por entender cómo se van a emitir esos mensajes desde los dos bandos. ¿Significa eso que ha vuelto el verdadero E3?