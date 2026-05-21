Los nuevos precios definitivos de PS Plus Essential, Extra y Premium tras la subida

Juan Pérez 21 MAY 2026 - 12:20h.

El pack anual se mantiene en los tres planes

Los 11 próximos juegos single-player de PS5 que podrían no llegar a PC

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El ejército de los dramas en la industria de los videojuegos con múltiples subidas continuadas en distintas plataformas pasa ahora al bando de PlayStation Plus con el aumento de precios de de sus tres niveles de suscripción. El aviso hace unos días para la activación este 20 de mayo deja un escenario más caro para el pago del mes único y de los tres meses en todos los planes pero no cambia el pago global para el año completo.

La confirmación del State of Play para el 2 de junio bajo las garras de Lobezno choca con el bajón consiguiente al pico de precios de PS Plus en sus tres versiones: Essential, Extra y Premium. En un entorno repleto de descuentos con la renovada PS Store, el proceso de adaptación al mercado con un techo de precios tanto para PS5 como para otras consolas como Nintendo Switch 2 que también han replicado la decisión, es ahora el servicio online el que se resiente de cara al bolsillo del jugador.

El anuncio de Sony del pasado 18 de mayo no dejaba detalles, pero la activación desvela los nuevos precios con aumentos de entre uno y cinco euros según el pack. Un panel totalmente nuevo que se coloca de manera inteligente en un foco repleto de novedades de PlayStation, porque no hay un sólo horizonte con el esperado State of Play, sino que los Days of Plays repletos de rebajas deben aparecer la próxima semana con un rumor que los coloca el 27 de mayo.

Aunque parece difícil recibir un descuento para las consolas después de elevar su precio, las filtraciones hablan de descuentos en los mandos, en la PSVR2, en cascos y auriculares así como en juegos. Ghost of Yotei es el único que se ha descubierto a la espera de oficialidad, pero normalmente los packs son mucho más ambiciosos por lo que deben aparecer otros tantos nombres con precios rebajados.

Los nuevos precios de PS Plus en sus planes de suscripción

El precio anual es el mismo en los tres casos, por lo que la subida se alinea a todos ellos pero sólo en el pago mensual único o de los tres meses, este es el listado completo.

PS Plus Essential

1 mes: 9'99€ (antes 8,99 euros)

3 meses: 27'99€ (antes 24,99 euros)

12 meses: 71,99 euros (sigue al mismo precio)

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PS Plus Extra

1 mes: 15'99€ (antes 13,99 euros)

3 meses: 43'99€ (antes 39,99 euros)

12 meses: 125,99 euros (sigue al mismo precio)

PS Plus Premium

1 mes: 18'99€ (antes 16,99 euros)

3 meses: 54'99€ (antes 49,99 euros)

12 meses: 151,99 euros (sigue al mismo precio)

El codazo de Sony llega tras el anuncio para PlayStation Plus Extra y Premium de Star Wars Outlaws, Red Dead Redemption 2, Bramble: The Mountain King y The Thaumaturge. Aún así siempre hay una vertiente para disfrutar de descuentos especiales para los que disfrutan del online todo el año, porque en fechas navideñas el impulso de las rebajas vuelve habitualmente con descuentos del año completo que dejan un precio más rebajado para toda la temporada.