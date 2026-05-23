Las 16 rebajas en PS Store en juegazos con el 75% de descuento

Juan Pérez 23 MAY 2026 - 10:12h.

Estos precios se mantienen hasta el 28 de mayo

Los nuevos precios definitivos de PS Plus Essential, Extra y Premium tras la subida

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El desfile hacia el State of Play del 2 de junio prepara un cajón de novedades gigantesca para los próximos meses mientras la estantería digital crece de la mano de la nueva versión de la PS Store. La renovación hace unos días de la interfaz así como de la propuesta en las ofertas deja un listado de propuestas por encima del 75% de descuento en todos los casos para llegar a algunos de los juegos pendientes en la comunidad.

La activación del Days of Play para la próxima semana con todo lo que significa para los jugadores de PS4 y PS5 a las puertas del 'No E3' es un empuje interesante para las rebajas, pero siempre hay espacios alternativos. Los juegos con un descuento tan amplio como lo son los de este listado pueden caer algo más, pero sería raro hacerlo justo después de una oferta como esta.

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La filtración de las rebajas del Days of Plays dejan una carta abierta al público para descubrir qué juegos pueden estar en los listados, porque hasta ahora sólo hay un destello de un posible precio reducido de Ghost of Yotei. El listado suele ser mucho más amplio independientemente del caso de gadgets, mandos o auriculares, pero el foco principal siempre está en los juegos, sobre todo porque con el aumento de la consola difícilmente esté en ese pack.

Kingdom Come Deliverance es uno de los juegos de moda no sólo por el estallido de la segunda entrega del año pasado, sino porque recientemente sus creadores han dado un martillazo en la mesa. El anuncio de Warhorse Studios de un doble desarrollo de la tercera parte y de un juego en la Tierra Media con la IP de El Señor de los Anillos despierta un interés único en la franquicia en muchos.

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Lo más relevante de la lista es que todos estos títulos están en este nuevo precio momentáneamente hasta el 28 de mayo, por lo que es una oportunidad única, sobre todo en los casos más recientes.