El posible precio de la Steam Machine, por encima de la subida de la Steam Deck

Juan Pérez 28 MAY 2026 - 10:22h.

La información de un insider deja entrever que puede superar los 1.000 euros

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El valor de las consolas despega en pleno 2026 después con la Steam Deck como el último retazo de una industria que ha cambiado por completo el modelo con respecto a los últimos años. Si hace no mucho la consola recibía bajadas de precios constantes con el paso del tiempo, ahora el encarecimiento de los componentes cambia las pautas de Sony, Nintendo y ahora Valve. Y el mayor miedo no es sólo la subida de precio de la portátil, sino simplemente imaginar cuánto puede valer la Steam Machine.

La Steam Deck sube 200 y 300 euros respectivamente en sus dos modelos en pleno debate sobre cuál puede ser el precio de la consola de sobremesa planteada por Valve, y claro, las elucubraciones pasan ahora al siguiente nivel. Los problemas de suministro están sobre la mesa más aún en el caso de la empresa liderada por Gabe Newell, y se nota en las subidas porque a pesar de que mantienen el mismo camino de la PS5 y de Nintendo Switch 2, el caso es muy diferente.

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Steam Deck pasa a costar en sus modelos OLED entre 779 y 919 euros con lo que supone eso para un escenario totalmente nuevo para la Steam Machine. La rumorología hasta ahora colocaba la nueva consola de Valve alrededor de los 600 dólares, pero este aumento hace que parezca imposible imaginar siquiera un precio similar.

Steam Deck OLED de 512 GB está a 779,00 euros

Steam Deck OLED de 1 TB está a 919,00 euros

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Por eso las declaraciones de Brad Lynch en las últimas horas son tan relevantes, porque el insider especializado en Valve ha confirmado que en su momento le dijeron que el precio estimado para la Steam Machine era muy alto. De hecho incluso explica que hace dos meses le dijeron que costaría más de lo que cuesta hoy la Steam Deck tras la subida de precios, lo que deja un escenario peligroso por lo que eso puede suponer para la industria.

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Con estas subidas y las declaraciones de Lynch, que no las tiene todas consigo pero deja caer la información como un jarro de agua fría, lo lógico es pensar en una Steam Machine por encima de los 1.000 euros. Eso equipara la consola a un artículo de lujo que está muy lejos de lo que evoca Valve no sólo su biblioteca digital de Steam, sino sus movimientos en el mercado.

Esto significa que un buen portátil gaming va a estar por encima de las especificaciones de una Steam Machine con toda seguridad, lo que colocaría la consola en un escenario complejo. Los factores del mercado han cambiado definitivamente la estrategia no sólo de Valve, sino de todas las consolas, y después de la lluvia de críticas tanto a Nintendo como a Sony por las subidas, este caso parece mucho más flagrante sólo con el caso de la Steam Deck.

La coletilla de que el potencial de la Steam Machine es seis veces mayor al de la Steam Deck es sólo un titular, pero asusta en comparación con lo que puede llegar al mercado. Sólo falta comprobar cómo es la producción a pequeña escala de Valve en consonancia con un mercado que pide productos similares en grandes proporciones, algo que afecta a la industria del videojuego y por consecuencia a los jugadores. Sólo falta ver cómo de amplia es la brecha y el golpe para ambas partes hasta la aceptación de la realidad.