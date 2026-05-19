Los 15 videojuegos en oferta extrema en Steam a menos de 5 euros

Juan Pérez 19 MAY 2026 - 17:33h.

El valor de los infies junto a franquicias como Devil May Cry o la saga YS

Los 11 próximos juegos single-player de PS5 que podrían no llegar a PC

Compartir







El estándar de los descuentos en Steam tiene dos fechas marcadas a fuego entre los meses de junio y julio, pero hasta entonces el espacio para dejar precios bajos es el sello de la plataforma de Valve. Con títulos por debajo de los cinco euros en géneros de todo tipo, la apuesta deja muchas sagas com Devil May Cry o YS en una bandeja de plata a la espera de la Steam Machine.

En pleno Festival de los Océanos con ofertas encerradas en juegos navales de todo tipo (del 18 al 25 de mayo), el pacto de Steam con las ofertas genera una explanada muy diversa en todo tipo de géneros a cada momento. A la espera de las rebajas de verano con inicio el 25 de junio y del Next Fest planteado del 15 al 22 del mismo mes, el recorrido para alimentar la estantería digital en Steam plantea dos semanas muy interesantes.

PUEDE INTERESARTE Los 11 próximos juegos single-player de PS5 que podrían no llegar a PC

En cuanto a los títulos hay genialidades tiradas de precio como This War of Mine o X-COM, reyes de su género que componen un ciclo para gamers que quieren tocar el techo jugable de ambas partes. La acción de Watchdogs, el relax de Euro Truck Simulator, la explanada de Stacklands con cartas en mano o la esencia pura de Ys desde sus orígenes, son parte de esta compilación especial.

Todos los descuentos con las fechas exactas de cierre

El caso del cierre de las rebajas en el caso de Steam depende de cada juego, no como en las tiendas online de Xbox o PlayStation donde ahora el conjunto pasa por fechas conjuntas. Por eso la distribución es tan opuesta, desde el acabado este mismo martes hasta la primera semana de junio.

PUEDE INTERESARTE Las 12 ofertas en la store de Xbox con juegazos a menos de 10 euros