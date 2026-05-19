Los 15 videojuegos en oferta extrema en Steam a menos de 5 euros
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El estándar de los descuentos en Steam tiene dos fechas marcadas a fuego entre los meses de junio y julio, pero hasta entonces el espacio para dejar precios bajos es el sello de la plataforma de Valve. Con títulos por debajo de los cinco euros en géneros de todo tipo, la apuesta deja muchas sagas com Devil May Cry o YS en una bandeja de plata a la espera de la Steam Machine.
En pleno Festival de los Océanos con ofertas encerradas en juegos navales de todo tipo (del 18 al 25 de mayo), el pacto de Steam con las ofertas genera una explanada muy diversa en todo tipo de géneros a cada momento. A la espera de las rebajas de verano con inicio el 25 de junio y del Next Fest planteado del 15 al 22 del mismo mes, el recorrido para alimentar la estantería digital en Steam plantea dos semanas muy interesantes.
En cuanto a los títulos hay genialidades tiradas de precio como This War of Mine o X-COM, reyes de su género que componen un ciclo para gamers que quieren tocar el techo jugable de ambas partes. La acción de Watchdogs, el relax de Euro Truck Simulator, la explanada de Stacklands con cartas en mano o la esencia pura de Ys desde sus orígenes, son parte de esta compilación especial.
Todos los descuentos con las fechas exactas de cierre
El caso del cierre de las rebajas en el caso de Steam depende de cada juego, no como en las tiendas online de Xbox o PlayStation donde ahora el conjunto pasa por fechas conjuntas. Por eso la distribución es tan opuesta, desde el acabado este mismo martes hasta la primera semana de junio.
- This War of Mine, a 2,84 euros está al 85% (la oferta finaliza el 19 de mayo)
- Moonlighter, a 2,99 euros está al 85% (la oferta acaba el 19 de mayo)
- Move or Die, a 3,74 euros está al 75% (la oferta acaba el 19 de mayo)
- X-COM: Complete Pack, a 3,74 euros está al 75% (la oferta finaliza el 1 de junio)
- Ys Origin, a 3,99 euros está al 75% (la oferta finaliza el 25 de mayo)
- Stacklands, a 3,99 euros está al 50% (la oferta acaba el 27 de mayo)
- Arcade Paradise, a 4,39 euros está al 78% (la oferta acaba el 26 de mayo)
- Devil May Cry 5, a 4,49 euros está al 85% (la oferta finaliza el 25 de mayo)
- PEAK, a 4,64 euros está al 38% (la oferta finaliza el 31 de mayo)
- Watchdogs, a 4,99 euros está al 75% (la oferta acaba el 21 de mayo)
- Dying Light, a 4,99 euros está al 80% (la oferta finaliza el 28 de mayo)
- Euro Truck Simulator 2, a 4,99 euros está al 75% (la oferta acaba el 24 de mayo)
- Bioshock, a 4,99 euros está al 80% (la oferta finaliza el 1 de junio)
- Devil May Cry 4: Special Edition, a 4,99 euros está al 80% (la oferta acaba el 25 de mayo)