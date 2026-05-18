Las 12 ofertas en la store de Xbox con juegazos a menos de 10 euros

Juan Pérez 18 MAY 2026 - 13:41h.

Los dos títulos previos de Subnautica son de los más sonados

Una edición de Xbox Game Pass inicial para los usuarios de Discord Nitro

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La ventana de oportunidad de los jugadores de Xbox ante la semana de descuentos en su plataforma deja muchas posibilidades más allá de las bendiciones del Game Pass del mes de mayo. Los descuentos continuados bajo el perfil de los 10 euros deja sagas históricas en el top con una oportunidad única para llegar a las estanterías digitales a un precio muy reducido.

En pleno proceso de reconstrucción de la marca Xbox, la compañía mantiene el aval de los beneficios en su pase mientras refrenda la oleada de posibilidades en las compras. A la espera del boom en el mes de junio, una compuerta habitual donde las grandes marcas ofrecen descuentos muy amplios cercanos a las ofertas del verano, el escaparate es bastante interesante con franquicias como Battlefield o Control.

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El caso de Subnautica es el más sonado por el reciente lanzamiento de la secuela, y es que los dos juegos previos (Subnautica y Below Zero) están al completo por menos de 15 euros, lo que supone una oportunidad perfecta. Subnautica 2 a día de hoy sólo está en acceso anticipado con unas 14-16 horas totales, por lo que experimentar los dos juegos anteriores es la mejor manera de entrar en el universo submarino por primera vez.

A raíz de ahí las opciones son muy diversas, desde la explosión del indie con Call of the Sea a uno de los juegos de The Telltale Series como el título de Batman. Mientras la acción aparece en el trasfondo de Battlefield mientras la última entrega triunfa por completo en el mercado, una variación interesante de lo que supone darle espacio con precios bajísimos a la gran competencia interna en Xbox como lo es Call of Duty.

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El cooperativo tiene también un espacio especial con juegos como A Way Out y Unravel Two, videojuegos que no se entienden sin dos mandos desde el sofá por lo que significa la conexión. La jugabilidad es indiscutible para dos jugadores, son historias relativamente breves, intensas y muy divertidas con asteriscos en cada caso, como lo ha sido durante tantos años Overcooked 2.

Battlefield V Definitive Edition a 2,49 euros (-95%)

Mirror's Edge Catalyst a 3,99 euros (80%)

Control a 4,49 euros (-85%)

Unravel Two a 4,99 euros (-75%)

Call of the Sea a 4,99 euros (-75%)

Batman: The Telltale Series a 5,99 euros (-60%)

Subnautica a 7,49 euros (-75%)

Subnautica: Below Zero a 7,49 euros (--75%)

Dragon Age: Inquisition Deluxe Edition a 7,99 euros (-60%)

A Way Out, a 8,99 euros (-75%)

Devil May Cry 5 Special Edition a 9,99 euros (-75%)

Star Wars: JEDI Fallen Order a 9,99 euros (-80%)

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Estas ofertas en Xbox cambian cada semana, por lo que la cuenta atrás para llegar a cualquiera de estos juegos cambian. Aún así la mayoría de los títulos están en el foco durante el año, porque muchos rozan las rebajas históricas de la mayoría de los títulos con más de un par de años de vida. Esto significa que hay que analizasr a la perfección cuál es el espacio del mismo antes de la compra para acceder a ellos de la mejor manera posible.