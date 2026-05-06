Juan Pérez 06 MAY 2026 - 17:55h.

Un cambio de rumbo radical simbolizado en la imagen

Xbox Game Pass comienza mayo con Mixtape, Call of the Elder Gods o Forza Horizon 6

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El distintivo de Asha Sharma en poco más de dos semanas bajo el mando de Xbox deja una larga lista de novedades destinadas a cambiar el rumbo, y toda esa demostración pasa por ejecutar un nevo logo. El descubrimiento del mismo hace unos días para volver a impulsar el verde combinado con el negro tiene ahora una solución veloz en forma de animación, el carpetazo definitivo a la era de Phil Spencer que cierra un ciclo y pasa por primera vez a formar parte de las consolas Xbox Series a partir de la semana que viene.

La velocidad de crucero de Asha Sharma en la toma de decisiones como nueva CEO de Xbox deja en el miércoles el nuevo punto de inflexión de la compañía, un sencillo gesto que está cambiando la dinámica de la empresa. El logo planteado hace poco ahora se convierte en un pequeño vídeo de cuatro segundos que va a pasar a ser la animación principal de la consola y, seguramente, de todos los eventos principales como el próximo Xbox Showcase del 8 de junio.

La última hora de Xbox tiene un ritmo frenético de novedades no sólo por la reestructuración interna de Asha Sharma, sino por los cambios para moldear la empresa con respecto a las decisiones de los últimos años. Algunas son más radicales, otras de puertas para adentro, pero a falta de ver cómo se implementan en la consola, tanto el nuevo lema como la ejecución del nuevo logo son un símbolo representativo del cambio. Y no hay más que ver la respuesta en redes sociales.

Es imposible recordar una etapa como esta donde cada decisión de Xbox tenía como respuesta un aplauso constante, tanto en los propios memes en este caso con la CEO Asha Sharma como con la previsión del futuro a corto plazo. Primero porque es una manera de enlazar con la época dorada de la consola con el verde característico, y segundo porque recupera ese tono del que renegó Microsoft en su momento.

El cambio de ejecutiva, la bajada de precios del Game Pass, la cancelación de Gaming Copilot, el choque con la IA, el cambio de logo a la percepción original, el nuevo lema o la cultura de la exclusividad. Todo merece un desarrollo con explicación evidente más allá del titular, pero es una revolución trascendental a primera vista a falta de conocer todos los detalles internos de cada una de las decisiones.

La segunda mitad de 2026 es fundamental para Xbox en un momento donde la industria va a pasar a focalizar un nuevo cambio trascendental con la presencia de GTA VI. Mientras Nintendo Switch 2 intenta un crecimiento salvaje en el mercado y Sony vuelca todo su contenido en enlazar al jugador con la PS5 Pro, la realidad es que GTA VI puede ser un vendeconsolas por sí mismo. Por eso es importante cuál va a ser la estrategia de Asha Sharma al respecto a sabiendas de que el acuerdo de marketing del juego de Rockstar parece por ahora anclado a Sony.

La toma de decisiones y la aparición de las sorpresas en el Xbox Showcase de junio son cruciales para determinar los nuevos pasos, los riesgos y sobre todo el momento de la compañía. Los juegos pueden acompañar una idea que debe desarrollarse a lo largo de los años, pero hay demasiados detalles que pueden cambiar el concepto y sobre todo la percepción de una comunidad que exigía un giro.