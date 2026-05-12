Gustavo Maeso 12 MAY 2026 - 10:40h.

La suscripción de Discord Nitro incluirá una edición inicial de Xbox Game Pass sin coste adicional

Xbox Game Pass comienza mayo con Mixtape, Call of the Elder Gods o Forza Horizon 6

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Xbox y Discord vuelven a estrechar lazos en una interesante colaboración. Ambas compañías han anunciado nuevas ventajas cruzadas para sus respectivas comunidades, ampliando una asociación que en los últimos años ya había permitido integrar funciones tan populares como el chat de voz de Discord en consolas Xbox o la retransmisión directa de partidas a amigos dentro de la plataforma social.

El nuevo movimiento supone un paso más en la estrategia de Microsoft para convertir Xbox Game Pass en un servicio cada vez más flexible y transversal. Ahora, los usuarios de Discord Nitro podrán acceder a una edición inicial de Xbox Game Pass en aquellos mercados donde esté disponible, mientras que los suscriptores de Game Pass recibirán próximamente ventajas premium dentro de Discord.

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Discord Nitro suma Xbox Game Pass a su propuesta

La principal novedad anunciada pasa por la integración de una “starter edition” de Xbox Game Pass dentro de Discord Nitro. Según han explicado ambas compañías, esta incorporación permitirá que determinados miembros de Nitro puedan descubrir y jugar a títulos incluidos en el catálogo de Game Pass directamente desde la experiencia social de Discord.

Desde Discord anuncian los beneficios de esta alianza en su suervicio de suscripción, que mantiene su precio (10 euros al mes o 100 euros al año) sin ningún incremento: "Ahora los miembros de Nitro tienen acceso a una edición inicial de Xbox Game Pass, que incluye una biblioteca de más de 50 juegos de PC y consola que se pueden descargar y a los que se puede jugar en cualquier momento. La suscripción a Nitro sigue conservando el mismo precio, pero ahora Game Pass forma parte de ella".

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Además esta edición inicial de Game Pass incluye 10 horas de juego en la nube, lo que permite transmitir juegos directamente en más dispositivos. Entre los juegos incluidos se han anunciado títulos como Fallout 4, Stardew Valley, DayZ, Deep Rock Galactic, Overcooked 2 o Grounded y se irán añadiendo nuevos títulos en los próximos meses.

Beneficios de Discord Nitro para suscriptores de Xbox Game Pass

La otra gran novedad llegará “más adelante este mismo mes”, cuando los usuarios de Xbox Game Pass comiencen a recibir beneficios asociados a Discord Nitro.

Entre las ventajas confirmadas destacan:

250 Discord Orbs cada mes.

Un multiplicador de 1,2x adicional de Orbs al completar Quests.

Descuentos automáticos dentro de la tienda de Discord.

Los Orbs son una de las nuevas monedas virtuales introducidas recientemente por Discord para recompensar la participación de los usuarios dentro de la plataforma. Gracias a ellos, los miembros pueden desbloquear objetos cosméticos, elementos decorativos para perfiles y otras ventajas digitales relacionadas con la personalización.

Por ahora, tanto Xbox como Discord han señalado que compartirán más detalles próximamente sobre cómo podrán acceder los usuarios a estos beneficios y qué mercados serán compatibles con cada promoción.