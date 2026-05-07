Stranger Than Heaven saca músculo en el evento de Sega y Xbox

Gustavo Maeso 07 MAY 2026 - 14:14h.

Ambas compañías han mostrado nuevos detalles de esta aventura de acción que nos llevará por una saga de 50 años

Stranger Than Heaven: lo nuevo de los creadores de Yakuza que nos llevará por cinco épocas del Japón más oscuro

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SEGA y Xbox han puesto por fin nombre, rostro y ritmo a uno de los proyectos más esperados de Ryu Ga Gotoku Studio: Stranger Than Heaven. Durante el evento especial “Xbox presenta: Un vistazo exclusivo de Stranger Than Heaven”, ambas compañías han mostrado nuevos detalles de esta aventura de acción que nos llevará por una saga de 50 años, cinco ciudades japonesas y una vida marcada por la búsqueda de identidad, hogar y supervivencia.

El juego llegará este invierno a Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox en PC, Xbox Cloud Gaming, Steam y PlayStation 5, y ya puede añadirse a la lista de deseos. RGG Studio, responsable de la saga Like a Dragon/Yakuza, apuesta aquí por una experiencia más cinematográfica, oscura y ambiciosa, con combate callejero, drama histórico y un sorprendente componente musical.

Una vida entre dos mundos

La historia arranca en San Francisco, 1915, con Makoto Daito, un joven de padre estadounidense y madre japonesa que sufre persecución por sus raíces asiáticas. Tras perder a sus padres, decide viajar a Japón, la tierra natal de su madre, sin imaginar que ese trayecto por el Pacífico cambiará su destino para siempre.

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Desde ahí, el juego despliega una epopeya que recorrerá medio siglo. Visitaremos Kokura en 1915, una ciudad industrial marcada por el humo de las fundiciones; Kure en 1929, puerto dominado por el arsenal naval y la influencia de la yakuza; Sotenbori en 1943, epicentro del entretenimiento en plena tensión bélica; Atami en 1951, refugio turístico del Japón de posguerra; y Kamurocho en 1965, el icónico barrio rojo que los seguidores de RGG conocen bien, ahora reinterpretado desde otra época.

Un reparto internacional con nombres inesperados

Uno de los grandes golpes de efecto está en el elenco. SEGA confirma la presencia de Yu Shirota, Dean Fujioka, Snoop Dogg, Moeka Hoshi, Tori Kelly, Akio Otsuka, Tokuma Nishioka, Satoshi Fujihara, Cordell Broadus, Ado y Bunta Sugawara.

La aparición de Bunta Sugawara, fallecido actor legendario del cine japonés, llega con autorización de su familia y colaboración de Toei Company. Su imagen ha sido recreada mediante CGI a partir de material de archivo, mientras que la voz corre a cargo de Takashi Ukaji, intérprete muy vinculado a Sugawara.

Música, espectáculo y una carrera desde cero

Makoto también descubrirá un talento oculto para la música y terminará convirtiéndose en representante, productor y creador de espectáculos por todo Japón.

Esta faceta nos parece una de las ideas más frescas del proyecto: el jugador podrá reclutar cantantes y artistas, recopilar sonidos del entorno (desde trenes hasta animales, ronquidos o golpes de combate) y combinarlos para crear canciones originales. Después tocará diseñar repertorios, organizar grupos y dar forma a funciones capaces de conquistar al público.

La canción principal también llega con cartel de superproducción: Tori Kelly, Snoop Dogg, Ado y Satoshi Fujihara participan en el tema central del juego, una colaboración que refuerza la dimensión internacional del proyecto.

Combate brutal y control más físico

En lo jugable, RGG Studio promete una violencia más intuitiva, física y variable. Controlaremos a Makoto con un sistema que permite mover izquierda y derecha de forma separada mientras atacamos, bloqueamos y buscamos huecos. La idea es que cada pelea tenga peso: puñetazos encadenados, ataques cargados, enemigos lanzados por los aires, inmovilizaciones en el suelo y contraataques con una mano mientras bloqueamos con la otra.

También habrá armas como cuchillos, martillos y katanas, con posibilidad de dominarlas y mejorarlas. La propuesta apunta a una evolución del ADN beat ’em up del estudio, pero con una puesta en escena más cruda y contextual.