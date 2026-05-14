The Talos Principle 3 pondrá el broche final a la saga de puzles filosóficos de Croteam

Gustavo Maeso 14 MAY 2026 - 13:01h.

El nuevo capítulo llevará a los jugadores a la misteriosa Anomalía, un lugar donde las leyes de la física se rompen

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La ciencia ficción filosófica y los puzles en primera persona volverán a cruzar sus caminos muy pronto en The Talos Principle 3, la nueva entrega de la reconocida saga desarrollada por Croteam y editada por Devolver Digital. El estudio croata ha confirmado que esta tercera parte servirá como el cierre definitivo de una trilogía que ha conseguido consolidarse como una de las propuestas más inteligentes, reflexivas y estimulantes del videojuego moderno.

Tras más de diez años construyendo un universo cargado de preguntas existenciales, dilemas sobre la conciencia y complejos desafíos lógicos, la franquicia se prepara para despedirse con una aventura que promete llevar la escala narrativa y jugable mucho más lejos. The Talos Principle 3 llegará próximamente a PC y PlayStation 5, aunque por ahora sus responsables no han confirmado una fecha de lanzamiento concreta.

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Una anomalía donde nada funciona como debería

La nueva entrega nos trasladará a un escenario tan desconcertante como fascinante: la Anomalía. Se trata de un extraño rincón del universo donde las leyes de la física parecen haberse roto por completo. Entre templos en ruinas y antiguas instalaciones científicas abandonadas, despertaremos sin comprender exactamente cómo hemos llegado hasta allí ni cuál es nuestra verdadera misión.

Según ha adelantado Croteam, los recuerdos del protagonista estarán fragmentados, obligándonos a reconstruir poco a poco tanto nuestra identidad como la historia del mundo creado por la humanidad. El planteamiento vuelve a apoyarse en esa mezcla entre introspección filosófica y exploración narrativa que convirtió a la saga en un fenómeno de culto.

La Anomalía no será únicamente un escenario misterioso, sino también un espacio cargado de simbolismo. Algunos personajes la describen como el “Cielo”, mientras que otros la consideran el “Infierno”. Lo único seguro es que existe algún tipo de juicio esperando al jugador al final del camino. Todo apunta a que el componente metafísico volverá a ocupar un papel central en la historia.

Más mundos, nuevos puzles y una ambición mucho mayor

Uno de los aspectos más llamativos de The Talos Principle 3 será su enorme escala. Croteam promete un viaje a través de más de una docena de mundos diferentes, cada uno diseñado para poner a prueba la lógica y la capacidad de observación de los jugadores mediante nuevos tipos de rompecabezas.

Aunque todavía no se han mostrado demasiados detalles sobre las mecánicas inéditas, el estudio asegura que encontraremos desafíos completamente nuevos y una progresión de dificultad más elaborada. La saga siempre ha destacado por introducir conceptos jugables de manera gradual y brillante, permitiendo que el jugador experimente una auténtica sensación de aprendizaje constante.

Además, todo indica que el diseño de niveles apostará por entornos todavía más abiertos y complejos, siguiendo la evolución ya vista en The Talos Principle 2. En aquella secuela, lanzada en 2023, el estudio amplió considerablemente el tamaño de los escenarios y reforzó el componente narrativo, algo que fue muy celebrado tanto por la crítica como por la comunidad.

Una franquicia única con puzles filosóficos

Cuando el primer The Talos Principle debutó en 2014, pocos imaginaban el impacto que tendría dentro del género. En una época dominada por experiencias de acción y mundos abiertos, Croteam sorprendió con una propuesta pausada, reflexiva y profundamente intelectual.

El juego no solo destacaba por sus ingeniosos rompecabezas, sino también por su capacidad para plantear cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial, la conciencia humana, el libre albedrío y el sentido de la existencia. Todo ello acompañado por textos filosóficos, conversaciones en terminales y una atmósfera melancólica que rápidamente atrapó a miles de jugadores.

Con The Talos Principle 2, la franquicia elevó todavía más sus ambiciones. La secuela profundizó en la construcción de su universo y añadió una narrativa mucho más emocional y compleja. Más adelante, en 2025, el estudio revisó completamente el título original con The Talos Principle Reawakened, una versión modernizada pensada para las nuevas generaciones de jugadores.

Desde Croteam describen esta tercera entrega como la culminación de más de una década de dedicación. Y no parece una exageración. La saga ha evolucionado juego tras juego hasta convertirse en una de las referencias contemporáneas del género de puzles narrativos.