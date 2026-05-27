Football Manager 26: el truco para jugar las eliminatorias del Mundial

Juan Pérez 27 MAY 2026 - 09:51h.

Un guiño a Estados Unidos para jugar más

La flojera de PC Fútbol 8: renovación de excusa con mirada al infinito

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La gigantesca actualización de la Copa Mundial de la FIFA en Football Manager 26 tiene una letra pequeña con algunas de las cuestiones básicas ante un juego de las magnitudes del simulador. Las posibilidades de las selecciones con el torneo por delante deja un encuadre muy marcado, pero hay posibilidades de cambiar eso con unos pequeños ajustes no sólo para mejorar la experiencia, sino para hacerla aún más grande con la inyección de las eliminatorias.

El añadido ya activado del Mundial desde el último DLC gratuito de Football Manager 26 tiene unos cuantos debes como la ausencia de Japón, la única de las 48 selecciones que no está disponible para jugar la competición. Aún así las restantes están disponibles con todos los añadidos a la espera de tener las caras presentes en todos los casos con el mod correspondiente, pero no es el único detalle a perseguir.

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De primeras da la sensación de que la aventura avanza simplemente con un modo que ofrece la convocatoria, dos amistosos y el torneo mundialista al completo, pero hay una forma de jugarlo con algo de previsión. Hay un pequeño truco para ampliar la experiencia hacia el pasado con la implementación de las eliminatorias, lo que genera un extra de posibilidades para llegar con otras selecciones o incluso ampliar la toma de contacto.

Para incorporar las eliminatorias a una partida del Mundial es tan fácil como configurar la fecha de inicio desde Estados Unidos, y así el calendario mira al pasado para generar una versión más ampliada. Obviamente hay que tener en cuenta que si esto se ejecuta en una partida con un club y una selección la cosa cambia, pero todo depende de la implicación en cada caso.

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Una de las restricciones iniciales del modo del Mundial es el frenazo a los modders, que deben actualizar sus formatos para adherirse a la nueva actualización del juego. Hay muchas que se han activado como el mod de los estadios, el inicio rápido o el paquete de botas, pero hay otros tantos que todavía están pendientes de definir como las skins o el del marcador, por lo que hay que tener paciencia con la comunidad.

El modo de inicio rápido para entrar directamente en la Copa del Mundo ofrece muchas posibilidades para ejecutar partidas rápidas con muchas perspectivas, sobre todo desde selecciones más pequeñas. El formato es mucho más estratégico que de costumbre por la ausencia del potencial a largo plazo de las grandes promesas, porque hay mucho menos tiempo para confrontar los partidos con el significado que eso tiene en el descubrimiento del estilo y del XI ideal.

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La mejora en la construcción de las plantillas para las convocatorias y la actualización en la preparación de los partidos son pequeños ajustes necesarios para la comunidad. Por ahora no hay un recoloreado de skins para la interfaz aunque sí cambios generales para la misma, pero esa espera tiene en los modders una vertiente para llenar el juego de alternativas como lleva sucediendo durante años en el entorno de Football Manager.