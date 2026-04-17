Football Manager 26 ahora es gratis, una prueba con rebaja posterior

Juan Pérez 17 ABR 2026 - 09:01h.

La compra posterior baja el precio un 40%

Football Manager 26: el top 25 de jóvenes promesas baratas para equipos pequeños

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El recorrido de Football Manager 26 encuentra el mejor escaparate posible durante cuatro días para ampliar su número de jugadores justo cuando la saga aterriza en consolas. El buen hacer de un juego con vida propia que ha tenido un desarrollo especialmente atropellado, tiene ahora una segunda oportunidad no sólo por su llegada a PS5 y Xbox Series, sino por el acercamiento definitivo a los fans más escépticos.

Football Manager 26 no ha sido el éxito esperado después de un año de ausencia donde la saga no ha superado los estándares en cifras en PC, de hecho no hay más que ver que el pico de jugadores concurrentes de FM 2024 es mayor. Por eso la estrategia para incitar a todos esos jugadores pasa por una gratuidad puntual seguido de una oferta especial para sacar la tarjeta y recorrer de nuevo los países más extraños con el juego en el bolsillo.

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Ahora mismo entrar en PS5, Xbox o Steam tiene el acceso gratuito automático en la pestaña de Football Manager 26, y va a seguir así hasta el lunes 20 de abril en distintos horarios. En ordenador el título aguanta free-to-play hasta las 19.00h., mientras que en consola llegará hasta ese mismo día a las 08:59h. Si alguien se entera hoy son tres días completos para probar el juego con una libertad total, sobre todo por las mejoras incluidas desde su aparición el pasado 4 de noviembre.

Hay que tener en cuenta que en los últimos días el juego se ha confirmado dentro del catálogo de PS Plus Extra y Premium para PS5, así como está dentro del Xbox Game Pass en los planes Ultimate, Premium o Esencial. Aquellos sin esa suerte o que prefieran tener el juego por sí mismos, tienen una oportunidad única del 40% si les engancha lo que van a saborear en las próximas horas.

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En PS5: 35,99 (-40% de descuento)

En Xbox: 35,99 (-40% de descuento)

En Steam: 35,99 (-40% de descuento)

El espacio para aprovechar la evolución del juego es fundamental desde su lanzamiento, porque entonces había múltiples dudas que con los meses han pasado a confirmaciones. De hecho no hace tanto, en marzo, la actualización de datos y del mercado de invierno dejó más de cinco millones de cambios con todos los fichajes, así como un ajuste de atributos con mejoras para múltiples futbolistas.

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Aún así el mejor aval es el rendimiento del motor de los partidos después de varias dudas con la jugabilidad, sobre todo en la inteligencia artificial de los pases, en los roles específicos y en el apartado visual para los partidos de noche. Por no hablar de los dilemas de navegación con una interfaz que se ha rediseñado en parte para potenciar los menús de búsqueda y de personalización a la hora de dar con jugadores.

El juego ahora es totalmente diferente dentro de mantener la esencia de esa evolución prometida con el motor Unity, y por supuesto las partidas empezadas en la versión gratuitas pueden tener continuidad tras la compra. Cabe destacar que el descuento de los juegos también pasa a FM 2024, y van a mantener los precios mencionados hasta el 23 de abril.