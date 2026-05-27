Las 3 compañías de PS Studios que deben presentar juego en el State of Play

Juan Pérez 27 MAY 2026 - 14:06h.

Ninguno ha sacado juego hasta la fecha para PS5

Los 40 descuentos top en videojuegos del Days of Play de PlayStation

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El estandarte de PlayStation en pleno auge de las predicciones para el State of Play del martes 2 de junio deja muchas valoraciones sobre las filtraciones, pero poco afán de perseguir en qué trabajan algunos estudios de la compañía. Con la repetición de rumores como el nuevo God of War protagonizado por Faye o los próximos pasos de Naughty Dog con Intergalactic: The Heretic Prophet, hay posibles sorpresas en hasta tres desarrollos que siguen bajo llave.

El valor del single-player dentro del entorno de la exclusividad de PlayStation es sólo un varal de los que sostiene el State of Play más ambicioso de los últimos años. La estimación para volcarse en una presentación dos semanas antes con el impulso de Marvel's Wolverine y la recuperación de los cines para la emisión es una demostración de poder, pero de ahí al listado de los lanzamientos hay mucha diferencia.

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En el análisis de los desarrollos actuales de PS Studios hay algunas dudas entre las certezas de la última generación, porque hay estudios que todavía no han demostrado su potencial. Concretamente hay tres con espacio suficiente como para dar un paso al frente con respecto a sus juegos, cada uno en una posición completamente diferente al anterior. Y no se trata ni mucho menos de Guerrilla Games, Insomniac Games o Sucker Punch, son nombres con un sello de años sin enseñar su trabajo.

Media Molecule

Los creadores de la saga Little Big Plannet están ante el gran escaparate para los próximos años por la necesidad de estampar su sello en un juego nuevo después de más de seis años de su último lanzamiento. Dream Universe llegó el 14 de febrero de 2020 para PS4 sin la gloria pasada de Sackboy, pero los londinenses de Media Molecule han seguido activos con un proyecto que ahora ha mostrado la patita.

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Según MP1st, un creativo ha deslizado en un portfolio algunos detalles sobre su nuevo proyecto, que aparentemente tiene retazos de un mundo abierto con la creatividad que define al estudio. Es de los grupos que no ha aportado nada exclusivamente para esta generación, por lo que puede ser una inyección especial para el evento de Sony.

TeamLFG

Uno de los juegos anunciados hace dos veranos que está en todas las quinielas para tener un hueco en el State of Play es Project Gummy Bears, el título de acción que comenzó bajo el paraguas de Bungie y pasó posteriormente a teamLFG. Este estudio con sede en Washington está creado con veteranos de Destiny, Halo, League of Legends, Fortnite, Roblox y Rec Room, un listado que denota las aspiraciones del juego de viajar entre elementos del MOBA.

La apuesta de crear algo parecido a un MOBA a lo Smash con plataformas, combate y ¿simulación de vida? son los elementos oficiales de un título que perfectamente puede plantear un avistamiento para llegar en 2027 o 2028. Es cierto que no es el mejor momento para los multiplayer después de los erráticos casos sonados en el último año, pero es una de las planteadas. En agosto de 2025 había algunas ofertas para puestos de trabajo que indicaban el estreno de una versión alfa que ni mucho menos ha visto la luz, falta ver si un año después es el momento de dar un paso al frente.

Haven

El 21 de marzo de 2022 los canadienses de Haven entraron en la familia de PlayStation con la misión de elevar el suelo de los títulos multijugador, y después de una época complicada con varios errores de la industria, Fairgame$ todavía debe anunciar su futuro. El shooter enfocado en los atracos planteado para la primavera de 2026 tanto en PS5 como en PC ha sufrido varios ajustes que no dejan claro sus próximos pasos.

En su momento el equipo liderado por Jade Raymond, una de las referentes de las franquicias de Assassin's Creed y Watch Dogs, planteaba una nueva escena que con el paso de los años ha dado tumbos hasta la salida de su creadora tras la primera prueba externa del juego. Ahora sin Jade, con fracasos sonados como el de Concord y las dudas con Marathon o el frenazo de Destiny 2, la cuestión es cuánto puede devolver el mercado a un shooter multijugador. Aún así es el momento de dar el paso, hacia adelante o hacia atrás, pero no se debe demorar más.

De Bend Studio a Team Asobi, otra forma de asomarse

Bend Studio

SIE Bend Studios tiene el asterisco de haber creado el remaster de Days Gone que se lanzó en 2025, por lo que es muy difícil medir el trabajo durante los últimos años. Desde la época de PSP y PSVita con la creación de múltiples versiones de Syphon Filter y Uncharted, su único gran trabajo posterior está en la trama de Deacon St. John en pleno apocalipsis. Por eso es complicado definir si más allá de la nueva versión de Days Gone tienen algo entre manos.

Team Asobi

Es pronto para pensar en Astro Bot 2 porque hasta hace poco se han seguido realizando las actualizaciones del GOTY 2024. Es cierto que en los últimos meses se han descubierto ofertas de trabajo en busca de artistas de entornos 3D para crear escenarios divertidos y espectaculares. Es una premisa que apunta a Astro Bot 2, pero no parece el momento.

Polyphony Digital

Gran Turismo 7 salió al marcado el 4 de marzo de 2022. Son cuatro años años de actualizaciones y mejoras constantes, pero no parece extraño imaginar una octava entrega a medio plazo. Es cierto que la comparativa con Gran Turismo 6 es amplia, porque fue un juego que salió en diciembre de 2013 y que quizás no es el momento porque el nuevo Forza Horizon está presente, pero es uno de esos señalados que puede dar un paso al frente en algún momento de 2027.