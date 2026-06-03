Juan Pérez 03 JUN 2026 - 16:17h.

Muchas fechas pendientes, un gran remake y la aparición de múltiuples third parties

La posible estrategia de Nintendo con un sólo Nintendo Direct al año

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El panorama de la semana posterior a los eventos del 'No E3' tienen continuidad en el esperado Nintendo Direct del mes de junio, una fecha rumoreada que ahora atraviesa todas las previsiones para dar con los nombres más concretos. El pulso de Natethehate para desvelar todos los secretos del Nintendo Direct hasta el punto de anticipar las apariciones de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, The Duskbloods y Fire Emblem: Fortune's Waves entre otras IP's.

Natethehate colisiona todos los mundos futuros de Nintendo con la declaración definitiva de un Direct que lo puede cambiar todo de cara a los próximos meses de la Switch 2. A pesar de que no entra en fechas de las que sí hablan otros insiders, sí aclara que la programación de la compañía es hacer el evento la próxima semana. Todas las direcciones apuntan al 9 o al 11 de junio, pero la fecha no es lo verdaderamente importante de su información.

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El leaker que adelantó antes que nadie la aparición de un nuevo Star Fox y que habló del remake de un Zelda, explica que ahora es el momento para ver por primera vez esa nueva versión de Link en Ocarina of Time. No lo confirma como algo asegurado al 100%, pero deja entrever que es el momento. Esa es la gran baza de Nintendo a medio plazo, porque la lógica impone que si es uno de los títulos grandes difícilmente tenga una programación para lo que queda de 2026, más aún con la cercanía de GTA VI.

Otra de las afirmaciones de Nate es la cercanía con third parties que también deben estar presentes en el Nintendo Direct, y da tres nombres: Capcom, Square Enix y Bandai Namco. Hay múltiples nombres encadenados a las tres marcas como para empezar a crear unas predicciones muy interesantes, pero para ello antes hay que pensar qué puede salir del Summer Game Fest y del XBOX Showcase de esta semana.

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En sus declaraciones Natethehate se pregunta dónde pueden estar todos esos juegos más que asegurar su presencia, y de hecho da nombres propios. De Square Enix dice que puede haber novedades teniendo en cuenta que acaban de estrenar en Switch 2 el flamante Final Fantasy VII: Rebirth, sobre Bandai Namco se pregunta qué pasa con Elden Ring, y también deja caer que Konami está presente.

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También deja claro que ha habido muchos juegos clasificados por edades como Devil May Cry 5 que están destinados a un anuncio próximo. Nate también se pregunta si será el momento de sacar a relucir Mario 3D o lo dejará para 2026, una de las piezas transcendentales de lo que puede significar la cobertura a medio plazo de la Nintendo Switch 2. En sí las declaraciones de Nate no tienen tanto riesgo como en otras veces, pero sí aclaran el panorama actual de la consola con tres grandes nombres: Zelda, FromSoftware y Fire Emblem.

De hecho su reflexión más interesante es que, de cara al segundo año de la Nintendo Switch 2 y a sabiendas de la subida de precio, la compañía debe hacer un gran directo para vender el producto. Para colocar la consola en el mercado Nate confirma que debe haber algo especialmente imponente para hacer del sistema algo necesario para la comunidad, lo que encaja con enseñar ahora algo grande o hacerlo en el habitual Nintendo Direct de septiembre.