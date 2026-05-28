Los 11 indies en precios mínimos, todos a menos de 10 euros en Steam

Juan Pérez 28 MAY 2026 - 11:27h.

La nueva hornada de rebajas en la plataforma de Valve

El posible precio de la Steam Machine, por encima de la subida de la Steam Deck

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El valor de los descuentos vuelve a Steam sin más explicación que la bajada de precios sin la necesidad de entrar en pactos especiales ni temáticos. En la era de los eventos a sólo unos días de comenzar la vorágine del 'No E3' con una semana repleta de contenido a la espera del Nintendo Direct, el primer vistazo a la plataforma de Valve denota un ambiente especialmente cálido para entrar de lleno en un indie de lujo por menos de diez euros.

El entramado de las rebajas liderado por Sony en los últimos días con la exclamación de los Days of Play propone también una alternativa muy diferente en Steam por medio de los propios desarrolladores. El vínculo con los juegos independientes en varias escalas deja títulos muy interesantes por poco más de lo que cuesta un desayuno, y con elecciones muy interesantes para superar algún reto antes de los anuncios del State of Play, el Xbox Showcase o el Summer Game Fest.

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El más sonado de todos a ojos de este servidor es Ravenswatch, una experiencia única tanto en solitario como en cooperativo que al precio actual es una ganga. No sólo porque es un juego que ha demostrado estar vivo con el paso de los meses con múltiples DLC's y ampliación de personajes, sino porque llega con una nueva actualización reciente que hace cada vez más vivo el mapa. Un Roguelike de acción con vista isométrica anclada en la representación de personajes de las leyendas populares que deja partidas de hora y media muy intensas y con una dificultad muy marcada.

Otro de los juegos señalados es Darkest Dungeon 2 por llegar al 75% de descuento con lo que supone la secuela, un juegazo con un entorno similar al primero pero con mecánicas muy diferentes para tomar distancia. Y de actualidad está también Temafight Manager, el simulador para controlar un equipo de League of Legends que está a apenas cinco euros mientras su secuela llega justo hoy al mercado en acceso anticipado.

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En ese mismo ciclo hay juegos muy bien valorados, como todos los de esta lista, que en este caso bajan bastante su precio a pesar de salir al mercado a finales de 2025. Morsels, Slots and Dagegers, 9 Kings o Thronefall son cuatro de esas opciones que se entroncan en géneros adictivos con mucho contenido por delante. Esta es la lista completa con la fecha de finalización del pack.