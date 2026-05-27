Luna Abyss: un descenso inolvidable al infierno de la Luna Roja

Un shooter inquietante que destaca por su personalidad, su escala y una aventura de ciencia ficción sorprendentemente sólida

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Antes de que empiece el año ya sabemos un puñado de títulos que estarán entre los juegos más vendidos y, probablemente, entre los mejores valorados por crítica y público, como el reciente 007 First Light. Y luego hay ocasiones en que aparecen los 'tapados'. Y precisamente Luna Abyss puede ser uno de los tapados del año. La nueva obra de Kwalee Labs es un shooter que no deslumbra de primeras con una producción descomunal. Pero si apuesta es muy inteligente, elegante y sorprendentemente sólida: construye un mundo fascinante y lo acompaña de una jugabilidad que evoluciona constantemente durante toda la aventura. Es un shooter veloz y plataformero con cientos de balas en pantalla al más puro rollo 'bullethell' y una ambientación e historia alucinante.

Tras pasar más de diez horas recorriendo sus enormes escenarios, resulta evidente que estamos ante un proyecto con una ambición superior a la que podría sugerir su presupuesto. Puede que no alcance la excelencia técnica de un triple A, pero compensa esa diferencia con una dirección artística inspirada, un magnífico diseño de niveles y una estructura que sabe introducir nuevas ideas en el momento adecuado. Lo que comienza como un shooter aparentemente sencillo acaba convirtiéndose en una aventura intensa, variada y sorprendentemente absorbente.

Un viaje al corazón del Abismo

La historia nos traslada a la Luna Roja, una gigantesca instalación penitenciaria levantada sobre un lugar tan misterioso como peligroso. Encarnamos a Fawkes, una prisionera que afronta una condena de miles de días y cuya única esperanza para restar tiempo de estancia en prisión consiste en aceptar misiones que nadie más está dispuesto a realizar. Esa oportunidad llega cuando es seleccionada como Scout, una función que la obliga a adentrarse en las profundidades de una inmensa estructura conocida como El Abismo. Lo que inicialmente parece una misión para reducir una condena termina transformándose en una búsqueda de respuestas sobre el origen de este lugar, las criaturas que lo habitan y la extraña fuerza que provocó su caída.

La narrativa apuesta por el misterio permanente. A medida que avanzamos encontramos personajes que conocen fragmentos de la verdad, documentos ocultos y restos de una historia que se extiende durante siglos. El juego evita ofrecer explicaciones inmediatas y prefiere que el jugador reconstruya los acontecimientos poco a poco encontrando textos y pistas por todo el escenario. La construcción del universo resulta lo suficientemente atractiva como para mantener el interés hasta los créditos finales.

Una ambientación que se convierte en protagonista

El mayor logro de Luna Abyss probablemente sea su capacidad para crear una atmósfera única. El Abismo donde tenemos que realizar nuestras incursiones es un personaje más. Un lugar gigantesco, opresivo y fascinante que transmite constantemente la sensación de estar explorando algo que escapa a la comprensión humana.

Los escenarios juegan continuamente con la escala. Inmensas estructuras industriales desaparecen en la oscuridad. Tuberías colosales se extienden hasta donde alcanza la vista. Vacíos imposibles separan plataformas suspendidas sobre profundidades aparentemente infinitas. Cada nuevo capítulo introduce paisajes diferentes que mantienen una identidad visual coherente y refuerzan la sensación de estar descendiendo hacia un lugar cada vez más extraño. y encima poblado por criaturas perturbadoras y gigantescos titanes.

La dirección artística aprovecha especialmente bien la iluminación. Luces de emergencia, neones de colores intensos y sombras profundas crean composiciones visuales capaces de transmitir inquietud incluso en los momentos donde no existe ninguna amenaza inmediata. Técnicamente existen limitaciones evidentes. Algunas texturas muestran falta de detalle y determinados elementos del entorno no alcanzan el nivel visual que cabría esperar de una gran producción. Sin embargo, la fuerza artística del conjunto consigue compensar gran parte de estas carencias.

Más de una vez nos encontraremos avanzando lentamente no porque exista un peligro cercano, sino porque simplemente queremos contemplar el perturbador paisaje, que parece a veces sacado de una ilustración de H.R. Giger.

Una progresión ejemplar

Donde brilla Luna Abyss es en la manera en que construye su jugabilidad. Durante las primeras horas el combate es divertido pero relativamente básico. Las armas y habilidades disponibles son limitadas y los enfrentamientos no terminan de mostrar todo su potencial. Sin embargo, el juego entiende perfectamente la importancia de la progresión y va incorporando nuevas posibilidades de forma gradual y lo hace en los momentos adecuados, para que nunca lleguemos a aburrirnos de una mecánica y estemos aprendiendo una nueva.

Cada nueva habilidad tiene un impacto directo sobre la experiencia. La movilidad se amplía constantemente mediante nuevas opciones de desplazamiento: saltos dobles, dash en el aire, deslizamientos por el suelo, ganchos de agarre, posesión de criaturas y otras mecánicas se integran progresivamente hasta formar un conjunto sorprendentemente completo.. Y el arsenal gana en profundidad también, aunque al final solo tendremos cuatro armas. Pero los enemigos y los escenarios nos obligarán a combinarlo todo y a utilizar estrategias distintas, dominando todas las mecánicas aprendidas.

No existen sistemas excesivamente complejos ni árboles de habilidades interminables pero es que yodo está diseñado para que cada incorporación tenga relevancia inmediata.

Combates dinámicos y cada vez más exigentes

El sistema de combate se construye alrededor del movimiento constante, del bloque de objetivo y de la combinación de habilidades y armas disponibles. Los enemigos no solo exigen precisión al disparar, sino también una lectura continua de sus patrones ofensivos. Conforme avanzamos aparecen amenazas capaces de cubrir grandes zonas del escenario con proyectiles que vuelan en todas direcciones, obligándonos a mantenernos en movimiento y aprovechar todas nuestras herramientas defensivas.

El arsenal es corto, pero está diseñado con inteligencia. Cada arma cumple una función concreta y determinadas amenazas requieren utilizar equipamiento específico para ser derrotadas con eficacia: un rifle láser que hace mucho daño a distancia, unas escopeta rompeescudos que hace mucho daño a corta distancia, un rifle de francotirador y un devastador cañón múltiple. La munición es inifnita, aunque tenemos una penalización de 'recalentamiento' de las armas que hay que gestionar. En lugar de centrarse en la búsqueda constante de munición, el sistema favorece el intercambio dinámico entre armas y la adaptación permanente a las circunstancias de cada combate.

Co el gatillo izquierdo aplicamos un bloqueo de objetivo que es fundamental para organizar los caóticos enfrentamientos, pero tiene una ligera pega: tiende a bloquear siempre el objetivo más cercano al centro de la pantalla y no permite cambiar entre objetivos, lo que hace que muchas veces no se centre en el objetivo que queremos abatir. Esta es una pega al aque nos acostumbramos rápido y podemos corregirla, pero hacia los niveles finales del juego, cuando los objetivos ne pantalla son casi inasumibles, es un poco dolor de cabeza.

Hay mejoras ocultas repartidas por los niveles añaden una capa adicional de progresión. Explorar el entorno tiene recompensas tangibles, permitiendo fortalecer nuestras herramientas favoritas y afrontar los desafíos más avanzados en mejores condiciones.

A medida que la aventura avanza, los enfrentamientos alcanzan un ritmo considerablemente más intenso, con momentos en los que enfrentar eternas oleadas de enemigos en espacios cerrados o el combate con peliagudos jefes finales. Lo que inicialmente parece un shooter pausado (por el ritmo lento de los miles de proyectiles en pantalla) termina ofreciendo secuencias donde debemos disparar, esquivar, saltar, utilizar habilidades especiales y reaccionar constantemente a múltiples amenazas simultáneas dejando pocos milisegundos para pensar.

Plataformas y exploración: mucho más que disparar

Uno acierto inesperado de Luna Abyss es su exploración. Las secciones de plataformas tienen un peso enorme dentro de la experiencia y reciben prácticamente el mismo nivel de atención que el combate. El diseño de niveles aprovecha continuamente las habilidades de movilidad para construir recorridos cada vez más complejos y espectaculares.

Los escenarios favorecen la verticalidad y obligan a observar cuidadosamente el entorno. En muchas ocasiones la ruta principal no es el único camino disponible. Los desvíos esconden mejoras permanentes, documentos narrativos y coleccionables que enriquecen el universo del juego.

Esta combinación entre exploración y movimiento contribuye enormemente al ritmo de la aventura. Cuando los combates empiezan a intensificarse, el juego introduce nuevas secciones de exploración. Cuando la exploración amenaza con volverse rutinaria, aparecen nuevos desafíos de movilidad o enfrentamientos más exigentes. El resultado es una campaña que rara vez cae en la repetición.

Sonido y música al servicio de la inmersión

Visualmente ya hemos dicho que Luna Abyss no compite en la misma liga que las producciones más ambiciosas. Existen texturas con un nivel de detalle irregular, modelados sencillos y ciertos elementos del escenario que evidencian las limitaciones de una producción de presupuesto contenido. Además, sus breves cinemáticas dejan mucho que desear. Sin embargo, donde realmente destaca es en su dirección artística. El diseño del Abismo transmite una sensación constante de inmensidad e inquietud gracias a gigantescas estructuras suspendidas sobre el vacío, enormes redes de tuberías, paisajes imposibles y un excelente uso de la iluminación. La combinación de luces de emergencia, neones y sombras profundas consigue crear estampas memorables que compensan muchas de sus carencias puramente técnicas.

El trabajo sonoro resulta igualmente importante para construir la identidad del juego. Los efectos de las armas ofrecen la contundencia necesaria para que los combates resulten satisfactorios, mientras que las criaturas y los entornos poseen una presencia acústica que refuerza la sensación de aislamiento y peligro. Las interpretaciones de voz cumplen sin más pero cuenta con una impactante banda sonora, que añade al juego un atmósfera oscura e inquietante.

Luna Abyss ya está disponible para PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S y Xbox Game Pass.

Conclusiones de Luna Abyss

Luna Abyss es una de esas producciones que consiguen superar las expectativas gracias a una ejecución muy sólida de todas sus ideas. En una mezcla entre Doom y Returnal, pero con sus propias señas de identidad construye una aventura coherente, variada y tremendamente entretenida.

La ambientación del Abismo es extraordinaria. La progresión jugable está cuidadosamente diseñada. La mezcla entre combate, exploración y plataformas funciona de manera natural. Y, sobre todo, existe una clara sensación de propósito detrás de cada una de sus decisiones de diseño. Sus limitaciones técnicas impiden que alcance cotas más altas. Aun así, estamos ante una aventura de ciencia ficción notable que demuestra cómo una visión artística sólida puede resultar mucho más importante que un presupuesto gigantesco.

Plataforma analizada: Xbox Series X

Lo mejor:

Una ambientación fascinante que transmite misterio y sensación de inmensidad

Excelente progresión de habilidades, armas y mecánicas durante toda la aventura

Gran equilibrio entre combate, exploración y plataformas.

Lo peor:

El apartado gráfico tiene sus limitaciones.

La historia tiene giros relativamente previsibles.

El bloqueo de objetivo a veces desespera