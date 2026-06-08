Juan Pérez 08 JUN 2026 - 11:41h.

Un mensaje tachado que ahora deja una nueva fecha para el jueves 11

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El giro de acontecimientos alrededor del próximo Nintendo Direct es cuanto menos sospechoso por el baile de fechas en las cuentas oficiales de la compañía japonesa. El anuncio de un mantenimiento en la red relacionado con la eShop parecía abrir las puertas del evento de cara al martes 9 de junio como habían adelantado algunos insiders, pero sólo nueve horas después de la publicación oficial, hay una nueva fecha que cambia todos los planes previstos.

La madrugada del domingo al lunes (horario español) Nintendo dejó un post en sus redes sociales sobre un mantenimiento de cinco horas previsto para este martes, pero sólo unas horas después se han desdicho. El cambio de guion reprograma así el ajuste para el jueves 11 de junio en una decisión de última hora que parece alineada al Nintendo Direct, y quizás a contestar directamente a las filtraciones.

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Las dudas de Nintendo con respecto a su hoja de ruta para esta semana es cuanto menos sospechosa ante la acumulación del hype con todos los juegos previstos para el Nintendo Direct de esta semana. Y esa no es una información oficial, pero sí expuesta por múltiples insiders que llevan múltiples jornadas adelantando que en algún momento de esta semana va a llegar la oleada de contenido de la compañía para la Switch 2.

La exposición de un cambio a priori irrelevante como un mantenimiento toma un matiz importante cuando se cambia con tan poca anticipación, y seguramente tiene una explicación interna, pero hay muchos que miran a los leaks para entender la respuesta. Hay un runrún en la industria sobre que Nintendo está intentando esquivar las filtraciones para evitar las filtraciones o incluso para descubrir de dónde salen los rumores, y este es un guiño sintomático al respecto.

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Sabedor de la situación, Natethehate es uno de los pocos que ha arriesgado al hablar de un Nintendo Direct esta semana sin dar fecha, mientras que otros como Nash Weedle y Jeff Grubb han apuntado directamente al 9 de junio. Ambos han puntualizado esa fecha con matices por un posible cambia al jueves 11 de junio, y es curiosamente esa la segunda fecha a la que ahora cambia el mantenimiento.

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A priori la vinculación de ambas cosas no significa nada más que la imaginación del público de un posible retraso en la previsión del Nintendo Direct para esta semana. Es cierto que en muchos casos hay algún tipo de mantenimiento interno pero no tiene nada que ver con el ajuste de fechas de las ofertas o precios, sino por casos logísticas por descubrir dependiendo del enlace con la actualidad del Nintendo Direct.

Este tipo de mantenimientos, y no es una ley escrita pero suele pasar, está relacionado en muchas ocasiones con un shadowdrop exclusivo que normalmente puede ser un juego o quizás una demo muy sonada. El segundo caso más lógico es imaginar el anuncio de un gran juego que automáticamente necesite de la apertura de las reservas, lo que va a suponer una entrada de cientos de miles de jugadores en pocos minutos a la eShop. Ambas cosas pueden encajar con algunos títulos como el capítulo 5 de Deltaruna o un posible descubrimiento de un nuevo juego de Zelda según los rumores, pero son todo suposiciones.

El patrón de las últimas fechas indica un Nintendo Direct con sorpresas y mientras la espera sigue, lo cierto es que puede ser el colofón a un 'No E3' histórico que recuerda al de la década pasada.