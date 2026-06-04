Los 9 juegazos a menos de 10 euros en la eShop para Switch 1 y 2 a las puertas del Nintendo Direct

Juan Pérez 04 JUN 2026 - 12:11h.

Muchos supera el 80% de descuento con respecto al precio original

La posible estrategia de Nintendo con un sólo Nintendo Direct al año

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El equilibrismo de las ofertas en la previa de un acontecimiento tan sonado como los eventos del 'No E3' deja gangas a todos los niveles con rebajas de hasta el 90% en algunos casos hasta dejar juegos por debajo de los 10 euros. Con el Nintendo Direct rumoreado para la próxima semana, el encargo para enlazar todos los títulos en una misma dirección importa cuando hay tantos géneros cruzados.

El paseo por la eshop para reclamar opciones tanto para Nintendo Switch 1 como para Switch 2 es uno de los hobbies favoritos cuando la rumorología aprieta entre tanto título antes de un evento. La selección de ese título esperado en un mínimo histórico para pasarlo automáticamente a la biblioteca digital deja bastantes opciones dentro de este grupo de joyas que están alrededor del 80 en Metacritic. Todos los juegos tienen un estándar bastante alto con más o menos nota, pero

Las dos ofertas más tentadoras pasan por los 5,99 euros que cuestan tanto Civilization VI como This War of Mine, dos juegos muy diferentes que superan el 80 y 85% de descuentos para llegar a más público. La estrategia, la guerra y la toma de decisiones dividen estas dos joyas que aguantan dos y tres semanas respectivamente con el mismo precio en la eshop.

El valor de la saga Little Nightmares también está presente sólo unos meses después del lanzamiento de la tercera entrega, y es que los dos juegos anteriores están ahora a menos de 10 euros. Al mismo nivel están otros indies como Shovel Knight o Castlevania, con un porcentaje más bajo de descuentos pero a un precio ínfimo en comparación a su base habitual.

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La saga Warhammer 40.000 lleva varias semanas con descuentos múltiples en todas las plataformas presentes, y en este caso es una forma de abrazar la acción como también lo hace una de las ediciones más sonadas de Borderlans. Estos son todos los precios ordenados de menos a más de los videojuegos incluidos en la lista.

Sid Meier's Civilization VI a 5,99 euros, al 80% (hasta el 14 de junio)

This War of Mine: Complete Edition a 5,99 euros, al 85% (hasta el 21 de junio)

Little Nightmares Complete Edition a 7,49 euros, al 75% (hasta el 4 de junio)

Little Nightmares II a 9,89 euros, al 67% (hasta el 4 de junio)

Shovel Knight Dig a 9,99 euros, al 50% (hasta el 5 de junio)

Borderlans Legendary Edition a 9,99 euros, al 80% (hasta el 14 de junio)

Castlevania Advance Collection a 9,99 euros, al 50% (hasta el 10 de junio)

Warhammer 40,000: Mechanicus a 9,99 euros, al 90% (hasta el 17 de junio)

BALL x PIT a 9,99 euros, al 33% (hasta el 8 de junio)

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El gran asterisco es Undertale, también a menos de 10 euros pero con el asterisco de los capítulos pendientes, porque de hecho la comunidad ansía ver el quinto episodio en el Nintendo Direct. Está disponible hasta el 21 de junio, por lo que se puede esperar al evento antes de tirarse de cabeza para entrar en la saga.