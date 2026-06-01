Las 5 predicciones sobre consolas en el 'No E3', de la Steam Machine a Helix XBOX

Juan Pérez 01 JUN 2026 - 12:29h.

Sin descartar un vínculo entre PS5 Pro y GTA VI

La Steam Machine a marchas forzadas, un plan adherido al Summer Game Fest

Compartir







La configuración del hype en el entorno de todas las presentaciones del 'No E3' que llega esta semana, tiene un asterisco en la vinculación con las consolas de la próxima generación y de la actual con tienen todavía algo que contar en casi todos los espacios. Y no precisamente por el hecho de lanzar una nueva consola en todos los casos, pero sí por el vínculo con dar un salto o promover un cambio significativo de cara a los próximos meses.

Los juegos son el primer acompañante de las predicciones para llegar preparados al State of Play, al Summer Game Fest y al Xbox Showcase, pero hay algo más planteado para dar soporte a la nueva generación. Y aunque hay casos más avanzados como el de Xbox con Helix, el análisis exhaustivo de la industria deja muchos más titulares.

PUEDE INTERESARTE Ocarina of Time Remake no será el único bombazo del Nintendo Direct

El caso más importante es precisamente el de Xbox, porque a priori todos los caminos conducen a Helix, que es la nueva consola portátil construida sobre una arquitectura de PC para funcionar en mano. Todos los mensajes de Asha Sharma en las últimas semanas dejan entrever que hay algo que va a pasar muy pronto. Ya ha tomado decisiones arriesgadas y muy en el favor de la comunidad, ha bajado el precio del Game Pass, ha cambiado el logo, el lema y parece que quiere recuperar la exclusividad, pero en el fondo lo más importante está en decisiones como la de plantear Helix.

El Xbox Showcase va a ser un evento donde el mensaje puede ser la clave para volver a reiniciar la guerra no sólo con PlayStation sino con todo el entramado donde hay una consola portátil en el mercado para así marcar una diferencia. Pero de verdad, si hay algo que pueda cambiar un poco el tono, además del tema de la Steam Machine en este mundo de eventos, es la presentación de proyectos con todo lo que pueda suponer para el jugador.

La propuesta más tibia quizás sea la de incluir en este circuito a Sony, pero hay una forma de hacerlo y es vincular la PlayStation 5 Pro a GTA 6. Desde hace un par de meses es conocido el acuerdo entre Take-Two Interactive con Sony para tener un plus en el plan de marketing a la hora de realzar aún más el lanzamiento porque, con un plus de objetividad expuesto, la mejor forma de jugar de salida al juego va a ser la PS5 Pro a la espera de un lanzamiento en PC en uno o dos años.

Por eso no sería nada extraño, a sabiendas del músculo con el que llega Sony para el State of Play, que haya una propuesta enlazada a dar a conocer el bundle. Quizás es difícil imaginar un tráiler de GTA VI, no es descartable imaginar una fecha para el tráiler de GTA, pero sin duda lo que es más obvio, si de verdad hay algo de Grand Theft Auto, es imaginar ese pack. No creo que la reserva esté automatizada en el momento del anuncio, pero sí todo lo relacionado con ello.

PUEDE INTERESARTE Las 33 predicciones del Summer Game Fest, de los asegurados a los bombazos

El caso más sorprendente de todo lo que puede suceder entorno a las consolas es la puesta en escena de Valve con la Steam Machine, y todos los caminos conducen al Summer Game Fest. Hay mucha rumorología alrededor de la nueva consola y realmente tiene pocas probabilidades de aparecer, pero tras la reciente subida de precio del Steam Deck y con la estimación de superar los 1.000 euros, la Steam Machine necesita un impulso que vaya más de un tráiler o un post en redes sociales para su anuncio.

¿Qué significa esto? Que hay que saber enviar bien un mensaje. Valve no tiene los artilugios para hacer una gran presentación o al menos no lo ha hecho recientemente, por lo que no sería nada raro que su decisión fuera interpelar directamente en el Summer Game Fest para tener una charla directa con sus fans a sabiendas de que los ojos de la comunidad van a estar en ellos. Yo creo que es el buen timing, porque dar el precio de la Steam Machine va a doler pero acompañar eso de una conversación directa con los fans dentro del nicho puede ser diferencial. Es cierto que Valve lo va a vender todo igualmente, y no es una forma de hablar ni un prisma optimista; simplemente han subido 200 y 300 euros/dólares la Steam Deck y lo han vendido todo en solo unas horas en Estados Unidos, así que con la Steam Machine puede pasar cualquier cosa.

En cuanto a Nintendo, la opción es la más extraña de todas, porque realmente, con una consola recién sacada al mercado hace un año, hay poco que contar. Pero sí es cierto que todavía no ha habido ninguna presentación definitiva para acercarnos a un juego mediante la consola con todas sus virtudes. Quizás si se analiza y aparece Ocarina of Time, es un gran momento para hacer de lanzamiento una edición especial con un bundle especial con el juego, con un primer gran mando relacionado con esto. No sería extraño colocarle una nueva skin a la cámara o que haya un nuevo juego de Wario donde la cámara vaya a ser protagonista, porque lo ha sido relativamente poco desde el inicio de la consola. Así que puede ser un buen momento para lanzar algo así. Pocas cosas más se me imaginan dentro del entorno de Nintendo; darle color a los mandos quizás, una carcasa para hacer de la versión mando algo diferente...un toque de color para darle un esplendor especial a todo lo que está por llegar hasta la confirmación del Nintendo Direct rumoreado para mediados de junio.