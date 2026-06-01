Juan Pérez 01 JUN 2026 - 12:01h.

Con títulos que superan las rebajas hasta en un 80%

Las peticiones masivas de la comunidad a XBOX, la próxima tarea de Asha Sharma

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El mejor escaparate para XBOX pasa por el Showcase del próximo fin de semana pero entre tanto hay una mirada de reojo para la estantería digital con multiples ofertas. El próximo 8 de julio empieza una nueva etapa para entender el significado, en mayúsculas, del futuro de XBOX aunque antes hay un paso obligatorio para encontrar hasta 12 juegos a menos de 15 euros.

La diversidad a la hora de entender el entretenimiento divide al mismo tiempo los géneros y estilos que forman la alineación de los mejores descuentos de XBOX hoy día. La plataforma desprender hasta un 80% en algunos juegazos disponibles para cubrir un entorno muy especial por todo lo que puede significar no sólo su evento sino el cómputo global de todas las presentaciones en el 'No E3'. Y en todos los casos las ofertas aguantan hasta el 11 de junio.

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La dependencia del Game Pass mide todas las decisions a día de hoy del jugador de Xbox por todo lo que significa para la consola, pero todo eso puede cambiar en unos días. El peso de Asha Sharma en la compañía tiene cada día multiples titulares sobre lo que debe de significar la marca a medio y largo plazo. En esa narrative hay mucho por descubrir, pero hay un punto fijo en la store con multiples posibilidades.

El valor de los indies tiene una presencia total con títulos como Ori and the Will of the Wisp o Ball x Pitt, dos títulos de generaciones diferentes pero con mucha presencia hoy día. Son dos experiencias tan opuestas como enriquecedoras por lo que ofrecen, narrative frente a un bucle jugable casi infinito cond escubrimientos constants en cada run.

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El guiño a juegos con suma actualidad pasa por viajar a Wolf Among Us, porque la secuela del título narrative está a cargo de un estudio argentino y apunta a tener novedades este año. Sucede algo parecido con el peso de Life is Strange, que cuela en este caso dos versions para jugar a la colección inicial del primer juego así como del segundo, ambos por menos de 8 euros.

También hay espacio para títulos muy recientes como Rematch o Senua’s Saga Hellblade II, porque ambos rebajan considerablemente su precio a pesar de llevar poco tiempo en la industria.

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Wolf Among Us a 5,99 euros, al 60%

Life is Strange 2 a 6,39 euros, al 80%

Ori and the Will of the Wisp a 7,49 euros, al 75%

Life is Strange: Remastered Collection a 7,99 euros, al 80%

Fallout 76 a 9,99 euros, al 75%

A Plague Tale: Innocence a 9,99 euros, al 75%

Ball X Pitt a 10,04 euros, al 40%

NBA 2K26 a 11,99 euros, al 85%

Senua’s Saga: Hellblade II a 12,49 euros

Bluey: El videojuego a 13,99 euros, al 65%

Final Fantasy XV: Royal Edition a 13,99 euros, al 60%

Rematch a 14,99 euros, al 40%

Hay que mirar con asterisco cada juego porque hay muchos dentro del molde de XBOX que están dentro del Game Pass a día de hoy. Pore so es fundamental abrazar las alternativas a las puertas de un Showcase dispuesto a cambiar el futuro de la compañía que ahora dirige Asha Sharma.