Las 30 predicciones del State of Play, un bingo repleto de filtraciones

Juan Pérez 29 MAY 2026 - 12:08h.

El gran cierre debe ser el nuevo juego de God of War con Faye o Intergalactic

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La ambición de Sony propone una de las citas más esperadas del año este martes 2 de junio con el State of Play, el gran inicio del entorno del 'No E3' repleto de eventos que por primera vez en años parece recuperar la esencia. Y no por la recuperación del presencial, sino por la acumulación de descubrimientos planteados para la PS5 sellados a fuego a un futuro repleto de exclusividad con muchos títulos propios pendientes y la posible presencia de Naughty Dog o Santa Monica.

El valor de las predicciones o de crear un bingo del State of Play en la era de las filtraciones es bastante confuso, sobre todo por el agolpamiento de nombres de cada uno los estudios involucrados. Más difícil es aunar todas esas posibilidades cuando hay múltiples third parties invitados a la fiesta para acaparar la atención de distintos eventos, como sucede en muchas ocasiones con Capcom o Square Enix.

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El valor de PS Studios en PlayStation debe demostrarse en este State of Play por una sencilla razón, hay compañías que todavía no hay siquiera presentado juego en esta generación. Media Molecule debe ser una de las que de el paso de la mano de Sony para demostrar su nuevo título, y todo en un entramado gigantesco donde Sony ha apostado por recuperar los cines para darle aún más brillo a su presentación.

Con más de 60 minutos por delante y el rumore incluso de llegar a la hora y media, estas son todas las escalas de posibilidades para acertar algunos de los nombres más esperados con fechas, lanzamientos y descubrimientos.

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Con las garras de la exclusividad

El gran inicio del State of Play apunta a ser lo nuevo de Insomniac Games, y es que Marvel's Wolverine llega en septiembre por lo que se espera gameplay con múltiples detalles e incluso entrevista. Y seguramente en el State of Play de septiembre volverá a tener un peso fundamental, pero ahora parece el momento de ser la gran alfombra roja del pack completo. A partir de ahí todo es campo, pero hay muchas señales para imaginar novedades de Marvel Tokon con más personajes (suena Carnage), Marathon con la invitación a la Season 2 o Horizon Hunters Gathering después de varias pruebas en forma de beta.

El caso de Fairgame$ es de los más interesantes porque el género no funciona especialmente bien, y hay una filtración que indica que el juego puede llamar a pasarse Break In para intentar mejorar su recepción en el público. Kena, Onimusha y Ballad of Antara están en todas las quinielas para reaparecer, aunque el último leak es la presencia de un nuevo Rayman de cara a octubre que pasará al 2.5D con secciones en 3D.

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Marvel's Wolverine (asegurado)

Marvel Tokon (muy posible)

Marathon (muy posible)

Horizon Hunters Gathering (muy posible)

Kena: Scars of Kosmora (muy posible)

Onimusha: Way of the Sword (posible)

Fairgame$ (posible)

Ballad of Antara (posible)

Rayman Legends: Retold (posible)

El gancho del God of War de Cory Balrog

La gran pregunta interna de Sony debe ser cuál debe ser la apuesta para este State of Play sin pisar a uno de los dos titanes guardados bajo la manga, y en ese debate creo que el nuevo God of War de Cory Balrog le gana la batalla a Intergalactic: The Heretic Prophet. A la espera de la confirmación del leak con la esposa de Kratos liderando un juego completamente por descubrir, mi único dilema con la elección del comentado God of War protagonizado por Faye es que sería repetir de nuevo el cierre, porque en febrero hubo un doble anuncio con la saga, el remake y Sons of Sparta, por lo que sería demasiado pesado volver a cerrar un evento con la misma saga.

A partir de ahí hay múltiples IP's, algunas propias y otras ajenas, que tienen espacio para aparecer a pesar de no estar entre la primera lista de candidatos. Crazy Taxi o la flamante expansión de The WItcher 3 han dado que hablar mucho en los últimos días con confirmaciones oficiales, pero también hay sleepers esperando como el remake de Silent Hill 1 o el juego de Media Molecule del que se habla puede ser un mundo abierto.

Algo más lejos están las opciones de tener un teaser del Marvel's Venom de Insomniac Games, del MOBA a lo Super Smash que Bungie le deó a TeamLFG (Project GummyBears) y de ver el año 4 de Street Fighter 6 con nuevos personajes (suena Tifa).

God of War: Faye (con opciones)

Crazy Taxi (con opciones)

The Witcher 3 DLC (con opciones)

Juego de Media Molecule de mundo abierto (con opciones)

Silent Hill 1 Remake (con opciones)

Street Fighter 6 (con opciones)

Marvel's Venom (inesperado)

Gummy Bears (inesperado)

¿El momento de Naughty Dog?

La gestión interna de Naughty Dog sin juego esta generación deja muchos enigmas por delante como la posible gestación de The Last of Us 3, pero la realidad ahora parece otra. Si no hay God of War, la gran bomba del State of Play debe ser un nuevo tráiler de Intergalactic con la ampliación de la trama de Jordan A. Mun o quizás un teaser con el año del lanzamiento, es difícil pensar en algo más como un gameplay a estas alturas.

Imaginar algo de GTA VI es bastante difícil, pero no es una locura imaginar algo como la fecha del tercer tráiler o el vínculo entre la saga y PlayStation para un bundle especial de lanzamiento sin necesidad de enseñar gameplay. A partir de ahí todas las sorpresas son mucho más locas, como tener por delante algo de Judas a sabiendas del posible retraso del juego con lo previsto, o cosas más locas como un guiño hacia The Last of Us: Parte 3.

En ese círculo de locuras la gran mayoría son difíciles de imaginar, pero al menos una puede aparecer para llevarse todos los vítores, espacio donde entra el rumoreado nuevo juego de piratas de mundo abierto de FromSoftware, The Witcher 4 o un remake de Infamous. Todo parece realmente complejo, así como la presentación de Final Fantasy VII: Parte 3, que con la ampliación al lanzamiento en todas las plataformas apunta mejor al Summer Game Fest.

Intergalactic: The Heretic Prophet (sorpresa)

GTA VI (sorpresa)

Resident Evil 9 DLC (sorpresa)

Judas (gran sorpresa)

The Last of Us: Parte 3 (gran sorpresa)

Infamous Remake (gran sorpresa)

Final Fantasy VII: Tercera Parte (gran sorpresa)

FromSoftware con el juego de piratas (gran sorpresa)

The Witcher 4 (gran sorpresa)

Lo imposible

El primer vistazo de Norman Reedus para presentar Death Stranding llegó mucho, mucho antes de su lanzamiento. A dos o tres años vista parece imposible imaginar un pequeño teaser con un protagonista para Physint (¿Robert Pattinson?), pero si esa locura está en manos de alguien es de Hideo Kojima. El peso de hacer algo así es tan grande que lo lógico es imaginarlo en un PlayStation Showcase de la mano de la presentación de la PS6 en dos años, pero si hay un 1% de posibilidades de hacerlo ahora, debe estar por escrito.

El resto de propuestas son las que llevan ancladas a las suposiciones en los últimos años por el eterno desarrollo de Kingdom Herats 4 (apunta a anuncio en el 25 aniversario de la saga en 2026) o a FFIX Remake así como el soñado Bloodborne 2.