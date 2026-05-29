Las 33 predicciones del Summer Game Fest, de los asegurados a los bombazos

Juan Pérez 29 MAY 2026 - 14:35h.

Geoff Keighley vuelve a elevar el suelo de la industria

Todos los eventos del 'No E3' de junio, del Summer Game Fest a los indies

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El panorama de la industria de los videojuegos lejos del coste de las consolas está en su major momento, y el valor de los propios títulos define el triunfo global tanto con lo visto el año pasado como con este 2026. La explosion a todo ese contenido es el descubrimiento de un Summer Game Fest entregado a los “Worlds Premiere” en un entorno ideal que quiere recordar a la major época del E3.

El trabajo de Geoff Keighley para buscar anuncios únicos en plena pelea por la exclusividad entre Sony y Microsoft con sendos eventos le da más valor al Summer Game Fest. Con espacio asegurado para Capcom y Square Enix, casi siempre presents en varias presentaciones, todo pasa por confiar en algún pelotazo con una confianza especial en llegar a Final Fantasy VII: Parte 3 entre otros.

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El desgaste de la comunidad con ciertos juegos que llevan años esperando una novedad como es el caso de Kingdom Hearts 4 genera una desilusión contante que siempre arrastra al hype. En ese proceso las aspiraciones de cada uno son tan válidas como la gestión de Geoff para sumarle ceros a su cuenta bancaria, y entre tanto trailer del Highguard de turno, este año toca alguna bomba.

A la espera de saber si PlayStation cede alguno de sus ases bajo la manga (Intergalactic o God of War) o si lo hace Xbox, el listado complete de las predicciones deja varios niveles de convicción. De más a menos posibilidades de aparecer, todos estos juegos están en una ventana de oportunidad por lo que el sueño está permitido para llegar a ver a cualquiera de ellos el sábado 6 de junio.

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Los dominios de Lara Croft

El caso de Tomb Raider: Legacy of Atlantis parece el más sencillo de acertar por el acompañamiento durante meses en redes sociales del Summer Game Fest. En el ultimo gran trailer, era el título con más presencia por lo que apunta a ser uno de los focos principals para encajar fecha en el calendario. Además hay otros títulos con mucha presencia como Onimusha o el filtrado Sonic Frontiers que son carne de Summer Game Fest.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis (asegurado)

Onimusha (muy posible)

Sonic Frontiers Definitive Edition (muy posible)

Fortnite (muy posible)

Blood Message (posible)

FC 26 (posible)

Star Wars: Galactic Racer (posible)

Control Resonant (posible)

The Blood of Dawnwalker (posible)

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El día de Hogwarts Legacy 2

Uno de los caballos de batalla de Warner Bros. Games tras el lanzamiento de LEGO Batman es la colocación de Hogwarts Legacy en el horizonte. Todo apunta a un lanzamiento alineado a la serie de HBO de Harry Potter, pero el primer encuentro con un teaser puede llegar ahora. También hay opciones de tener algo más de Dragons Dogma 2 o Monster Hunter Wilds con algunos DLC's, por no hablar de guiños adelantados como Ace Combat 8 o una revisión de Crazy Taxi.

El acercamiento para verano del mejorado Granblue Fantasy, la posible conexión con PlayStation para ampliar el roster de Marvel Tokon o el sonado desarrollo de The Wolf Among Us 2 también están encima de la mesa.

Granblue Fantasy: Relink Endless Ragnarok (con opciones)

Marvel Tokon (con opciones)

Dragon’s Dogma 2 DLC (con opciones)

Monster Hunter Wilds DLC (con opciones)

Ace Combat 8 (con opciones)

Beast of Reincarnation (con opciones)

Resonance: A Plague Tale Legacy (con opciones)

Tides of Annihilation (con opciones)

Hogwarts Legacy 2 (inesperado)

Crazy Taxi (inesperado)

The Wolf Among Us 2 (inesperado)

El momento definitivo para Final Fantasy VII: Parte 3

Si hay un videojuego con un encaje perfecto en este Summer Game Fest es la tercera parte para cerrar el ciclo del Remake de Final Fantasy VII. Todas las direcciones apuntan a ello, desde la reiteración de las entrevistas oficiales de los desarrolladores en las últimas semanas al acercamiento para descubrir al menos el logo, el naming y el año de lanzamiento. Y le toca a Geoff Keighley porque la exclusividad con PlayStation se ha difuminado, lo que junto al reciente lanzamiento de Rebirth deja un juego para todas las plataformas que en el escenario global tiene más opciones que en el State of Play o el Xbox Showcase.

En ese punto hay dos líneas a seguir, la de juegos en desarrollo que necesitan un plus hacia su lanzamiento (Judas, Castlevania o Marvel's 1943) como otras sorpresas por descubrir como el DLC de Resident Evil 9 o el filtrado remake de Code Veronica.

Final Fantasy VII: Parte 3 (sorpresa)

Silent Hill 1 Remake (sorpresa)

Judas (sorpresa)

Marvel’s 1943: Rise of Hydra (sorpresa)

Castlevania (sorpresa)

Resident Evil 9 DLC (sorpresa)

Resident Evil: Code Veronica (gran sorpresa)

Devil May Cry 6 (gran sorpresa)

Misión imposible

Si de la clasificación previa sería un triunfo tener dos aciertos, aquí sólo están los más motivados con ganas de obtener algo irreal que sólo entra en las predicciones más locas. El porcentaje de probabilidades es muy bajo, pero si ese 1% existe puede tener el sello de FromSoftware tras la irrupción de un rumor que coloca un juego de piratas en el mercado bajo la marca de Miyazaki. El resto tiene ese mismo porcentaje, si Valve se vuelca para mostrar algo de la Steam Machine quizás tiene también hueco para colocar en el escenario Half-Life 3 por muy loco que parezca.