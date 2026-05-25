Las peticiones masivas de la comunidad a XBOX, la próxima tarea de Asha Sharma

Juan Pérez 25 MAY 2026 - 16:43h.

Dos retos pendientes para el Xbox Showcase

La nueva animación de Xbox para sus consolas, la revolución de Asha Sharma

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La remodelación de XBOX comandada por Asha Sharma guarda un pacto con la comunidad desde el primer instante en el que la nueva CEO tomó los mandos para acentuar un estilo renovado. Con un pack de ideas destinadas a favorecer una larga lista de propuestas que hoy día enfocan el Xbox Showcase de junio, el principal aval de ese recorrido pasa por generar un canal abierto para escuchar a la comunidad mediante el Xbox Player Voice...y los jugadores han hablado.

El pasado 18 de mayo la publicación de una web exclusiva para darles voz a los jugadores de XBOX consiguió elevar un poco más el suelo no sólo de las previsiones del trabajo de Sharma, sino de todo lo que quiere conseguir a medio plazo. La denominada Xbox Player Voice es una simple plataforma creada a modo de foro para exprimir el pensamiento de la comunidad con un respaldo global.

Lo que a priori puede parecer una acción sencilla es parte de la nueva esencia de XBOX, escuchar de verdad a la comunidad, o al menos esa es la sensación que genera Asha desde su llegada. Por eso es relevante entender que los mensajes con cerca de 20.000 votos de apoyo en una simple semana es un éxito, ahora sólo falta saber cómo de imposible es generar esa activación a ojos de los fans.

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La medición entre saber escuchar y definir cuántas de las peticiones de la comunidad son posibles forma parte del trabajo de XBOX para sostener una comunicación sólida con los suyos. Por ahora Sharma y su equipo han girado el volante en varias ocasiones para demostrar que quieren ejecutar un cambio, algo que ha comenzado con el mensaje de la exclusividad o la bajada de precio del Game Pass.

Esa fascinación por los movimientos virales en poco tiempo dan espacio a la fe de cara a las próximas decisiones de XBOX, por eso es tan importante qué pide la comunidad. Y el Xbox Player Voice es la demostración de que hay dos peticiones masivas respaldadas por una gran mayoría: la exclusividad total y la protección de la futura consola con la retrocompatibilidad.

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La petición más respaldad es la de los exclusivos, con 18.278 votos de apoyo, cerca de 2.500 comentarios y una larga lista de matices al respecto. El mensaje exacto, en este caso de Carlos Hernández, dice que "XBOX se construyó a base de grandes juegos exclusivos, no puedes vender consolas sin darle a la gente una razón para comprar tu consola en comparación con la competencia, y menos aún enviando tus juegos insignia a tu competidor. ¡¡¡POR FAVOR, TRAEDLOS DE VUELTA!!!".

Con esa inyección de moral para refrendar el estilo de los exclusivos se desmarca el mensaje más destacado, y después de recibir mensajes alineados a esa idea, todo pasa por el XBOX Showcase del 8 de junio. Si hay una pizca de exclusividad alineada al nuevo evento preparado para el 'No E3' los fans de la compañía van a sentirse escuchados, sobre todo si hay un gran anuncio detrás de ello.

La segunda publicación con más votos es la que pide la gratuidad del juego online multijugador: "La disponibilidad del multijugador online para todos los juegos de todas las generaciones de Xbox debería ser gratuita, y todas las funciones de Game Pass deberían estar en una sola suscripción por 9,99, como lo era Xbox Gold en su momento", exige Kris Klicks. Sin duda es fácil apoyar este mensaje pero muy difícil de llevar a cabo, sobre todo por cómo se ha construido el modelo sobre las consolas hoy día.

El valor de la Steam Machine pesa porque se salta todos esos requisitos, pero tanto en Xbox como en PlayStation el acuerdo por pagar simplemente por jugar online se ha establecido como parte del todo en la jugabilidad. Parece una línea difícil de cruzar, pero a sabiendas del peso de la gratuidad es fácil entender el peso de la cuestión.

Falta ver con cuánta perspectiva escucha XBOX a sus jugadores porque hay múltiples cuestiones más relacionadas con la retrocompatibilidad de la nueva consola, el Game Pass familiar o los logros. Un compás de espera que seguro resuelve muchas dudas desde el XBOX Showcase que a la vez propone un nuevo discurso para hablar con los suyos en una época necesaria para Microsoft.