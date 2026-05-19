Forza Horizon 6, Jurassic World Evolution 3 o Escape Simulator llegan a Xbox Game Pass

Gustavo Maeso 19 MAY 2026 - 17:10h.

El catálogo de lo que queda de mayo suma conducción, shooters cooperativos, RPG clásicos y propuestas indie de estreno

Una edición de Xbox Game Pass inicial para los usuarios de Discord Nitro

Compartir







Ya conocemos la nueva tanda de incorporaciones a Xbox Game Pass para lo que queda de mes de mayo, encabezada por uno de los lanzamientos más esperados del año: Forza Horizon 6. La nueva entrega de la popular saga de conducción ya está disponible desde hoy y nos lleva directamente a recorrer Japón en el mayor mundo abierto creado hasta la fecha para la franquicia.

Pero hay más. Durante las próximas semanas veremos llegar al servicio una combinación especialmente variada de títulos: desde cooperativos caóticos y aventuras narrativas hasta gestión de parques jurásicos, RPG clásicos y experiencias independientes.

PUEDE INTERESARTE Xbox Game Pass comienza mayo con Mixtape, Call of the Elder Gods o Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 acelera hacia Japón

La gran estrella de esta actualización es, sin duda, Forza Horizon 6, disponible desde el 19 de mayo para nube, Xbox Series X|S, PC y dispositivos portátiles compatibles. Playground Games apuesta esta vez por una ambientación japonesa que mezcla grandes ciudades iluminadas con carreteras de montaña, zonas rurales y extensos paisajes naturales. Según la información compartida por Xbox, el juego incluye más de 550 coches reales y el mapa más ambicioso de la saga hasta la fecha.

La franquicia se ha convertido en uno de los pilares del ecosistema Xbox en los últimos años y este nuevo capítulo parece querer elevar todavía más el listón técnico. Japón era además uno de los destinos más reclamados históricamente por la comunidad de jugadores, especialmente por los aficionados a la cultura tuning y las carreras callejeras inspiradas en el automovilismo japonés.

PUEDE INTERESARTE Tears of Metal llegará a Xbox Series X|S y Game Pass con su roguelike medieval cooperativo

Terror cósmico, puzzles y supervivencia cooperativa

La segunda mitad de mayo llega especialmente cargada de propuestas cooperativas y experiencias alternativas. Entre ellas destaca Dead Static Drive, definido por sus creadores como un “Grand Theft Cthulhu”, mezclando terror lovecraftiano, road trip y estética americana de los años 80.

También aterriza Escape Simulator, una experiencia de puzles en primera persona centrada en escape rooms altamente interactivas. El juego permite mover objetos, romper elementos del escenario y resolver desafíos tanto en solitario como en cooperativo online. Uno de sus grandes atractivos será el acceso a salas creadas por la comunidad, ampliando enormemente su contenido.

Por su parte, Remnant II regresa al catálogo con su mezcla de shooter cooperativo y combate desafiante contra criaturas monstruosas. El título ha sido uno de los juegos de acción mejor valorados dentro del género cooperativo reciente gracias a su estructura procedural y su sistema de progresión.

En el lado más relajado aparece Winter Burrow, una aventura cozy donde encarnamos a un ratón que debe reconstruir su hogar mientras sobrevive al invierno recolectando recursos, cocinando y fabricando ropa.

Jurassic World Evolution 3 llega en junio

El día 2 de Junio llega Jurassic World Evolution 3, nueva entrega del simulador de gestión de dinosaurios desarrollado por Frontier Developments. El juego permitirá crear parques jurásicos todavía más complejos y personalizados, con nuevas herramientas creativas y sistemas de gestión ampliados.

La saga ha conseguido consolidarse como una de las propuestas más sólidas dentro de los juegos de construcción y management modernos, especialmente gracias al atractivo universal de la licencia Jurassic World. Esta tercera entrega buscará ampliar todavía más el componente creativo y estratégico.

Ese mismo día también se incorporará Final Fantasy VI, considerado por muchos jugadores como uno de los mejores RPG clásicos de todos los tiempos. Su llegada supone un importante refuerzo para el catálogo japonés de Game Pass.

Más títulos indies en Game Pass

Para los más pequeños llega My Friend Peppa Pig el 20 de mayo y, además de los grandes nombres, el mes de mayo nos traerá algunas propuestas independientes: Pigeon Simulator, Winter Burrow llegan también el 20 de mayo y el interesante shooter Luna Abyss aterriza el 21 de mayo. La semana próxima llegan Echo Generation 2 (27 de Mayo), The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (27 de mayo), Kabuto Park (28 de Mayo) y Crashout Crew (28 de Mayo), varios de ellos disponibles desde el primer día en el servicio.

Pero no todo son incorporaciones. A finales de mayo abandonarán el catálogo títulos como Persona 4 Golden, Metaphor: ReFantazio o Against the Storm. Así que si todavía no te hiciste con ellos... ¡corre!