El Nintendo Direct cerrará el 'No E3' con sus reglas y mucho third party

Juan Pérez 08 JUN 2026 - 09:44h.

El valor pasa por confiar en novedades de Square Enix, Capcom o FromSoftware

Los 9 juegazos a menos de 10 euros en la eShop para Switch 1 y 2 a las puertas del Nintendo Direct

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La reivindicación de la industria de los videojuegos en el mes de junio con un sabor al antiguo E3 en casi todas sus formas tiene un epílogo pendiente de la mano del Nintendo Direct. El último gran evento divide su camino con respecto a la semana anterior y a la espera de una confirmación oficial con la fecha para esta semana, empieza a mover las piezas del tablero para preparar una lluvia de estrenos tanto propios como de múltiples third parties.

El mantenimiento anunciado para este martes 9 de junio no significa nada con respecto a la elección de la fecha del Nintendo Direct, y a la vez es un reclamo para colocar el foco sobre la gran 'N'. La oleada de juegos filtrados que no han aparecido en otras conferencias, los títulos clasificados en los últimos meses y la larga lista de juegos rumoreados para este evento pesan lo suficiente como para darle credibilidad a todas las fuentes.

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El Nintendo Direct apunta desde la semana pasada a este martes 9 de junio pero no es una fecha certificada, porque en algunas fuentes hay dudas sobre si verdaderamente el pack de contenido llegará ese día o el jueves 11 de junio. Cualquiera de las dos fechas remarca el mantenimiento como algo básico para alinearse al vuelco que proponen los insiders, sin ir más lejos Nash Weedle es de los pocos que ha dado una fecha exacta más allá de la confirmación de otros para la presentación en algún momento de esta semana.

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La vertiente del Nintendo Direct apunta a ser mucho más abierta con múltiples títulos propios y otros tantos llegados de third parties, más que nunca en una situación como esta. Y lo es porque además de todas las filtraciones, hay juegos que se esperaban en otros círculos y no han llegado como Sonic Frontiers Definitive Edition, Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition o Tales of Eternia Remaster. Apuntaban al Summer Game Fest, State of Play o Xbox Showcase, pero no han aparecido y estaban muy cerca por lo que su casa apunta a ser la de Nintendo.

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Aún así ese no es ni el inicio de todas las especulaciones relacionadas con el Nintendo Direct que van desde el sencillo reto de encontrar fecha entre agosto y octubre a Fire Emblem: Fortune's Weave hasta anunciar el nuevo Ocarina of Time. En ese bosque de nombres hay otras joyas pendientes como The Duskblood o incluso la primera puesta en escena de un nuevo Mario 3D previsto para el próximo año.

Y son sólo un listado inicial de cara a las predicciones que vuelca lo que debe ser el 2026 y las primeras pinceladas del 2027 en una Nintendo Switch 2 que ya lleva un cumpleaños a sus espaldas tras una tirada especialmente buena. En la previsión seguro hay espacio para promocionar los ya previstos Star Fox, Rhythm Heaven Groove y Splatoon Raiders, pero la realidad es que el cierre del verano y del resto del año debe ser aún mayor.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake puede ser el gran cierre junto a Mario 3D, pero también hay espacio para el capítulo 5 de Deltarune, Dragon Quest XI S: Ecos de un pasado perdido. , muchos titulares para un evento con un interrogante gigantesco a su alrededor. Guardians of the Galaxy, Diablo 4 Lord of Hatred, Starfield, Unbeateable, Witchbrook, Mewgenics, Hytale o el DLC de Silksong están en esa lista de esperados que puede cambiarlo todo esta semana para la Switch 2.