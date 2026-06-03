Rayman recupera dos aventuras clásicas en 2026: versión 30 Aniversario y Legends Retold

Gustavo Maeso 03 JUN 2026 - 17:05h.

El clásico de 1995 recibirá una edición definitiva en junio mientras una reinvención del 'clásico' de 2013 llegará en octubre de 2026

El remake de Rayman, una sorpresa oculta en el catálogo de Ubisoft

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Rayman está de vuelta, recuperando aventuras antiguas y por partida doble. Ubisoft ha aprovechó anoche el escaparate del State of Play de Sony para anunciar el lanzamiento de Rayman Legends Retold, una reinvención del clásico título de plataformas de 2013 que llegará renovada con gráficos 3D el 1 de octubre.

Pero es que el pasado febrero Ubisoft lanzó la Rayman: 30th Anniversary Edition, una edición definitiva que recuperaba el juego original de 1995 con abundante contenido inédito y mejoras adaptadas a los estándares actuales, y el próximo 26 de junio llegará en formato físico en nuestro país de la mano de Meridiem.

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Rayman Legends Retold

Ubisoft ha anunciado Rayman Legends Retold, una reinterpretación de Rayman Legends que llegará el 1 de octubre de 2026 a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC y diversos servicios en la nube.

El proyecto está siendo desarrollado por Ubisoft Montpellier y Ubisoft Milán y busca actualizar el clásico de 2013 con gráficos tridimensionales renovados, una historia completamente nueva y secuencias cinematográficas dobladas. La aventura volverá a reunir a personajes tan populares como Rayman, Globox, Bárbara, el Gran Mínimo y Murphy en una misión para salvar el Claro de los Sueños de una nueva amenaza.

Además de recuperar la esencia plataformera que convirtió a Legends en uno de los juegos mejor valorados de su generación, esta nueva versión añadirá un reino inédito, nuevos personajes, cuatro niveles musicales completamente nuevos y una revisión profunda del popular modo Kung Fútbol, que incorporará reglas personalizables y mejoras jugables.

Treinta años después, el primer Rayman en ediciones físicas

Rayman: 30th Anniversary Edition es una recopilación desarrollada por Digital Eclipse en colaboración con Ubisoft Montpellier que reunirá cinco versiones diferentes del título original lanzado en 1995. La colección incluye las versiones de MS-DOS para PC, PlayStation, Atari Jaguar, Game Boy Color y Game Boy Advance, permitiendo a los jugadores experimentar cómo evolucionó el clásico en distintas plataformas a lo largo de los años. Además, los usuarios podrán volver a recorrer escenarios tan emblemáticos como el Bosque de los Sueños o las caóticas Band Lands mientras rescatan Electoons y se enfrentan al temible Mr. Dark.

Además esta versión incorpora numerosas mejoras modernas destinadas a facilitar la experiencia tanto a nuevos jugadores como a veteranos. Entre ellas destacan la posibilidad de rebobinar hasta 60 segundos de partida, vidas infinitas, modos de invencibilidad y diversas opciones de accesibilidad que permitirán ajustar el nivel de desafío.

Uno de los principales atractivos de esta edición aniversario será la inclusión de contenido nunca antes disponible para el público. Los jugadores podrán acceder a un prototipo de Super Nintendo que jamás llegó a comercializarse y que hasta ahora permanecía inédito.

La recopilación también añadirá más de 120 niveles extra procedentes de expansiones y paquetes de contenido lanzados durante la vida comercial del juego original. Todo ello estará acompañado por una banda sonora completamente reinterpretada por el compositor Christophe Héral, una de las figuras más vinculadas al universo musical de la franquicia.

Rayman: 30th Anniversary Edition ya está disponible para reservar en formato físico para Nintendo Switch y PlayStation 5. Además, llegará con textos en castellano. El juego llegará el 26 de junio del 2026. Meridiem ha querido cuidar a los coleccionistas. La edición física de Rayman: 30th Anniversary Edition incorporará diversos extras conmemorativos como una hoja de pegatinas reutilizables con escenario, tres postales premium, un póster reversible a doble cara y una carátula alternativa, elementos diseñados para celebrar las tres décadas de historia de la saga.