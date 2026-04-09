Morbid Metal: así es el hack and slash roguelike de Ubisoft que llega en acceso anticipado
Acción frenética, cambiaformas y rejugabilidad infinita marcan el debut en Steam del título de Ubisoft y Screen Juice
Los 10 roguelikes más esperados y sorprendentes de 2025
Ojo, que podemos estar ante uno de los tapados del año, un juego de Screen Juice por el que ha apostado Ubisoft. Morbid Metal ya está disponible en acceso anticipado en Steam, irrumpiendo con una interesante mezcla de roguelike y combate estilizado con un estilo futurista irresistible.
Este debut supone la llegada de una experiencia que combina lo mejor del combate técnico con la imprevisibilidad de los sistemas roguelike, invitándonos a mejorar en cada intento mientras exploramos un mundo cambiante y hostil. Además, durante su semana de estreno, podemos acceder al juego con un 25 % de descuento, situando su precio en 13,49 €, un incentivo claro para lanzarse a probarlo.
Un roguelike de acción que apuesta por el cambio constante
Lo que define a Morbid Metal desde el primer contacto es su identidad híbrida. Aquí no solo avanzamos eliminando enemigos en intensos combates cuerpo a cuerpo, sino que lo hacemos en entornos que cambian constantemente, gracias a un diseño semiprocedimental que garantiza partidas diferentes en cada sesión. Esto refuerza uno de los pilares del roguelike: aprender, adaptarse y volver a intentarlo. Nosotros sentimos que cada derrota no es un fracaso, sino una oportunidad para ajustar estrategias, desbloquear mejoras y descubrir nuevas combinaciones de habilidades.
Uno de los elementos más diferenciales del juego es su sistema de cambiaformas. En cualquier momento, podemos alternar entre tres personajes distintos:
- Flux, centrado en ataques precisos y daño dirigido.
- Ekku, ideal para arrasar grupos de enemigos con ataques de área.
- Vekta, especializado en el control del espacio desde la distancia.
Encadenar habilidades entre personajes permite crear combos complejos y visualmente espectaculares, elevando el techo de habilidad y ofreciendo una sensación constante de progreso.
Un mundo postapocalíptico que no deja de reinventarse
La acción se desarrolla en una simulación postapocalíptica donde los escenarios se generan parcialmente de forma procedural. En el acceso anticipado ya podemos explorar dos entornos principales:
- Jardín Sublime, una utopía decadente transformada en un campo de batalla salvaje.
- Santuario de Acero, una ciudad futurista dominada por metal, neón y peligros ocultos.
Ambos biomas ofrecen estilos visuales y desafíos distintos, reforzando la sensación de viaje dentro de un mundo en constante transformación.
Como buen roguelike, Morbid Metal introduce decisiones clave en cada partida. Podemos optar por mejoras seguras o arriesgarnos con mecánicas como los “Tratos del Diablo”, que elevan la dificultad a cambio de recompensas más jugosas.
Este sistema nos obliga a tomar decisiones estratégicas en tiempo real, algo que, en nuestra experiencia, aporta una capa adicional de tensión y profundidad. A su vez, el metaprogreso (mediante mejoras persistentes y modificadores iniciales) garantiza que cada intento tenga impacto en nuestra evolución.
Acceso anticipado en Steam
El acceso anticipado llega con una base más que notable: más de 10 horas de historia principal, rejugabilidad infinita, diez tipos de enemigos y jefes finales diseñados para poner a prueba nuestras habilidades. Entre ellos destacan figuras como Saru, un enemigo que encarna la brutalidad del combate, o Prophet, guardián del Santuario de Acero.
A esto se suma una sala de entrenamiento, compatibilidad con mandos y varios idiomas disponibles, lo que facilita la entrada a todo tipo de jugadores desde el primer día.
El proyecto nació como un prototipo en 2015 y ha crecido gracias al apoyo de la comunidad, el apoyo de Ubisoft y al trabajo del equipo de Screen Juice.