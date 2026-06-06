Juan Pérez 06 JUN 2026 - 11:23h.

El camino de las especificaciones hacia el 17 de junio

Las 5 claves en Pokémon Champions para los nuevos jugadores

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El impacto de Pokémon Champions va a ser mucho más masivo a partir del 17 de junio con el lanzamiento del título en móviles después de abastecer a toda la comunidad de Nintendo Switch 1 y 2. El juego exclusivo de combates enfocado en el competitivo espera una oleada de novedades con Mega Raichu al frente, y para ello es fundamental entender cuáles son los requisitos mínimos para poder llegar preparados a la tercera semana del mes.

Los requisitos de Pokémon Champions en android

La funcionalidad para llegar a Pokémon Champions en relativamente sencilla para alguien con un móvil de última generación en el último lustro, porque todas las funcionalidades deben estar cubiertas. Según las especificaciones de Google Play hacen falta además del espacio para los 2,2 GB (la recomendación sería llegar al menos a 12 GB libres) una compatibilidad con android 8.0 o superior, una RAM de mínimo 3 GB (recomendación de 4 GB). El procesador pasa por tener Intel Atom o algo mayor.

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Esto garantiza que cientos de modelos están dentro de las características básicas, aunque algunos van a funcionar mejor que otros dependiendo de la RAM. La comparación está en juegos como Wild Rift, Pokémon Unite, Dragon Ball Legends o eFootball, todos títulos que se mueven en especificaciones similares. Si tu móvil aguanta con todos ellos, lo normal es que tire bien con Pokémon Champions.

Los requisitos en iphone y iPad (iOS)

Las especificaciones exactas para disfrutar de Pokémon Champions necesitan iOS 16.0 o posterior tanto en iPhone como en iPad para correr el juego, lo que deja muchas opciones por delante. Incluso los dispositivos que salieron allá por 2017, en aquel entonces el iPhone 7 y 8, todavía pueden tirar con iOS 16.0, aunque seguramente en los casos más antiguos no irá de la manera más eficiente posible.

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Aún así al ser un juego de combates por turnos con tanto tiempo en la toma de decisiones, quizás no es un impedimento tan importante como en un título de acción. Los iPhone 8 son la serie en la que debe ir más forzado, pero según la compatibilidad de la APP Store, debe funcionar.

Todas las series actuales: iPhone 14, 15, 16 y 17 (en sus versiones: Base, Plus, Pro y Pro Max).

iPhone 14, 15, 16 y 17 (en sus versiones: Base, Plus, Pro y Pro Max). Serie iPhone 13: iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max.

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max. Serie iPhone 12: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max.

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max. Serie iPhone 11: iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max.

Las versiones de Series X y XS, Series iPhone 8 y SE cuadran por iOS 16.0 pero se quedan lejos en los requisitos de compatibilidad y RAM. Quizás se pueden descargar, hay que esperar al 17 de junio, pero no se corrobora que funcione a la perfección.

En cuanto a los iPad las restricciones viajan varias generaciones atrás para llegar al mini como la última gran versión que entra dentro de los parámetros de actualización de iOS 16.0.