Juan Pérez 03 JUN 2026 - 11:36h.

El chivato de las stores adelanta el día de lanzamiento

Las 5 claves en Pokémon Champions para los nuevos jugadores

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La explosión de contenido de Pokémon Champions para abarcar a los jugadores de móviles debe ser gigantesca con la intención de atrapar al núcleo mayor de los aficionados al título de combate por turnos. Con la promesa de lanzar el título en iOS y android en el mes de junio de 2026, el chivato de las diferentes tiendas de los servicios despliega una fecha que lejos de ser oficial, apunta a ser la definitiva para ampliar el número de usuarios con un plus de novedades.

La página oficial de Pokémon Champions en la App Store marca de manera oficial el miércoles 17 de junio como la fecha definitiva para llevar el juego gratuito de Nintendo Switch al mobile. Los miles de consejos entregados a las megaevoluciones en los últimos meses alrededor de la experiencia jugable, de la recolección, de las estrategias y del meta toman ahora una perspectiva totalmente diferente, y no sólo por la llegada masiva de usuarios sino por todo lo que está por llegar.

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Pokémon Champions llegó con la bandera de partir desde la base hasta evolucionar para convertirse en un referente desde un afán amateur y competitivo, y eso pasa por entender el salto a móviles como la primera intención. Aunque todo pasa por reconocer que el 17 de junio es la fecha definitiva, porque en muchas ocasiones las tiendas virtuales tanto de iOS como de android colocan placeholders que no son oficiales como ha sucedido recientemente con Digimon Up.

La ausencia de respuesta de Nintendo a estas alturas necesita un poco más de margen para darle credibilidad al día estimado por la plataforma, pero esta semana debe ser fundamental. La encadenación de eventos en el entorno del 'No E3' puede deslizar un anuncio en algún momento, aunque lo más normal es imaginar un vídeo especial de Nintendo para adelantar todo lo que está por llegar.

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De hecho los rumores de un posible Nintendo Direct el 9 de junio acompaña un avance del content con esa narrativa para dar algo más de una semana de preparación además de confirmar cómo será la temporada venidera. Más pokémon, más objetos y una nueva lluvia de recompensas es lo mínimo esperable para un juego del lustre de un nuevo perfil para la saga enfocado exclusivamente en los combates con todo lo que eso supone.

Tal es el aliciente que las plataformas permiten el registro previo para acceder automáticamente a la descarga del juego cuando esté disponible, sea cual sea la fecha definitiva. De hecho la credibilidad es total porque incluso en una de las previsiones hay una descarga prevista de 2,25 GB a la espera de saber las especificaciones exactas para poder jugar.

En la aventura por descubrir cuál es el próximo golpe de contenido hay muchas megaevoluciones pendientes de detallar que aparecieron en su día en el tráiler oficial de Pokémon Champions. La ausencia de Raichu de la primera oleada del juego destinada a Nintendo Switch y Switch 2 es de las más sonadas, por lo que puede ser el vínculo inicial para colocar en el primer plano a uno de los referentes de la primera generación y también del DLC de Leyendas Pokémon: Z-A.