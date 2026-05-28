El primer mazo de Miraidon EX en Pokémon Pocket junto a Magnezone

Juan Pérez 28 MAY 2026 - 09:17h.

El deck perfecto para el primer día de Impulso Paradójico

El mazo más fuerte de Mega Lucario EX en Pokémon Pocket

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El nuevo estándar de Pokémon Pocket pasa por analizar al detalle todas las cartas de la expansión Impulso Paradójico en los primeros días desde el lanzamiento de este jueves, y los legendarios están en todas las quinielas para el deckbuilding. La carta de Miraidon EX tiene todos los ingredientes para asentarse como una alternativa al meta debido a su potencial, por eso encaja a la perfección con una de las condiciones de victorias más antiguas del juego: la habilidad de Magneton.

La consecución de energías de Magneton desde cualquier posición de la partida es el generador perfecto para alimentar una partida con un mazo eléctrico donde un pokémon paradoja va a tomar el mando. Sin pensar en Electrofuria, uno de los más fuertes del nuevo pack, todo pasa por la capacidad de Miraidon EX para tomar todas las energías que quiera hacia sí mismo en el momento de entrar en el puesto activo desde la banca, necesita de un extra que tiene a los guardianes perfectos en este deck.

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La base del mazo de Miraidon EX es darle tiempo a Magneton para generar las suficientes energías como para hacer un daño extremo posteriormente con el legendario, y todo se sustenta bajo el control de tu propia mesa. El enfoque del mazo está puesto en forzar a Oricorio en el puesto activo lo antes posible, sobre todo por las facilidades del meta actual para abrir con un EX, lo que supone un plus defensivo para aguantar más, ganar algunos turnos y tener más tiempo para llegar al combo.

Ariana es fundamental para conseguir automáticamente a Magnemite así como las poké ball tiene una doble vertiente, buscar a Oricorio si no sale de inicio, o aguantar algo más para traer a la mano a Miraidon. Profesor Turo también tiene esa última misión, conseguir al pokémon paradoja para volcarlo en el momento más determinante de la partida, por lo que es un mazo que maneja a la perfección a quién sacamos a mesa en todo momento.

Con esa base todo pasa por volcar a Oricorio adelante, buscar rápido a Magneton para alimentarlo de energías desde la banca, y cuando sea necesario, dejar atrás todo el daño en mesa para colocar a Miraidon y ejecutar su habilidad. Miraidon EX tiene la capacidad de entrar en el puesto activo arrastrando todas las energías de la mesa que quiera coger, y por cada una extra que tenga desde la tercera, hace 20 más de daño sin límites. En una partida prolongada eso puede significar mucho daño.

Con 140 de vida como pokémon EX y básico está bastante bien, pero en el meta de las megaevoluciones le pueden oneshotear con suma facilidad, por lo que hay que saber cuándo utilizarlo. Por eso es tan importante guardarlo en mesa, porque es fácil activarlo automáticamente en el turno que lo descubres, ese es su verdadero poder.

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Las 20 cartas del primer mazo de Miraidon

La fragilidad de tener a Miraidon de inicio en el puesto activo de primeras tiene salvaguardas, pero es el peor escenario posible para el mazo, por eso sólo hay una copia del mismo...pero también es fácil buscarlo. Estas son las 20 cartas creadas para generar daño de primeras con el primer deck del pokémon paradoja del futuro.

Magnemite x2

Magneton x2

Magnezone x2

Miraidon

Oricorio

Poké Ball x2

Polo de la Suerte

Investigación de Profesores x2

Sabrina

Helio

Lem

Copiona x2

Ariana

Profesor Turo

Hay tres posibles cartas alternativas para mover el mazo, como añadir por ejemplo la energía potenciadora para avalar el daño, o simplemente apostar más por el riesgo con una copia menos de Magnezone y una más de Miraidon. El generador eléctrico es otra opción para conseguir más energías mediante el lanzamiento de la moneda, un plus de azar para llegar aún más lejos en la partida.