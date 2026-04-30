El mazo más fuerte de Mega Lucario EX en Pokémon Pocket
Hitmonchan EX está en una de las variantes del deck
El mazo de doble Mega Charizard que triunfa en Pokémon Pocket
La expansión de Aura Pulsante propone un reto plagado de megaevoluciones con múltiples oportunidades para un nuevo meta, y a falta de algunas jornadas más para la demostración definitiva, muchos de los nuevos decks entra en el top tier. Mega Lucario EX es una de esas opciones que arrasa en los primeros días de torneos competitivos con varias versiones, algunas con Hitmonchan EX pero la más sonada con el Darkrai normal.
El valor de Mega Esceptile EX en Pokémon Pocket con un mazo rápido y agresivo tiene respuesta dentro de la misma actualización con la fuerza de Mega Lucario EX. La propuesta es una versión ligera de control de mesa con un revestimiento agresivo enfocado en hacer mucho daño a los pokémon EX desde el primer segundo hasta descubrir de qué es capaz una de las cartas con el mejor arte de la expansión.
Mega Lucario es tan sencillo que asusta por sus estadísticas, porque por sólo dos energías su puñetazo hace 90 de daño, pero con tres más suma hasta 140. Y tener eso en una segunda evolución sin necesidad de pasar por la búsqueda del Caramelo Raro hace muy eficiente la carrera para ganar en muy pocos turnos, sobre todo si hay un poder previo para ampliar esa cifra con otras cartas o con la aparición previa de Riolu.
El apoyo del estadio (Arena Antigua) y el punch de Corelia ayudan a hacer más daño a las cartas EX, y eso significa que Riolu en un primer turno con energías puede hacer 90 de daño con una sola energía. Una auténtica barbaridad que necesita algo de suerte en una primera mano, pero no es una locura a sabiendas de la consistencia de la propuesta.
Aún así la vertiente para controlar mesa también aparece de la mano de dos pokémon: Igglybuff y Darkrai. Los dos están enfocados en dormir al enemigo y hacer daño a partir de ahí, una corriente para aletargar el brillo del rival hasta la aparición de Mega Lucario EX.
Todas las cartas necesarias para el mazo de Mega Lucario EX
La salida fácil del deck es actuar rápidamente con Riolu si su mega aparece en la mano, sobre todo si hay daño suficiente en el apoyo de Corelia o el estadio. Si hay otro Riolu protegido en la banca gracias a la suerte o la poké ball, se puede guardar la megaevolución para ella, pero si no es así la mejor opción es optar por la estrategia del sueño.
- Riolu x2
- Mega Lucario EX x2
- Darkrai x2
- Igglybuff x2
- Velocidad X x2
- Poke Ball x2
- Investigación del Profesor x2
- Copiona x1
- Centro Pokémon x1
- Helio x1
- Corelia x1
- Arena Antigua x1
- Soplador de campo x1
Algunos de los mazos alternativos eliminan a Igglybuff y a Darkrai de la ecuación para incorporar a Hitmonchan EX como una versión mucha más dinámica pensada sólo en hacer daño de primeras. El Polo y Velocidad X son las alternativas para esta versión que es una variante interesante, pero cambia el concepto para alejarse de la estrategia y apostar por un ataque puro desde el inicio.