El combo con Electrofuria que asusta al meta de Pokémon Pocket desde Impulso Paradójico

Juan Pérez 22 MAY 2026 - 10:44h.

La teoría del deckbuilding empieza por uno de los nuevos pokémon paradoja

Los dos mazos de veneno y presión de Mega Sceptile EX en Pokémon Pocket

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El avistamiento de la próxima expansion de Pokémon Pocket con el Impulso Paradójico preparado para acompañar a Koraidon y Miraidon tiene una version peligrosa. El descubrimiento de algunas cartas desvela una combinación ideal para probar a uno de los Pokémon paradoja de la nueva actualización junto con Ho-oH para crear un agujero negro en el meta tras el refuerzo de Mega Lucario EX.

La aparición de los Pokémon paradoja concibe una nueva narrative en el TCG para acompañar el respaldo de Púrpura y Escarlata en pleno 2026. La recuperación de Paldea para el juego de cartas presenta algunos viejos conocidos, una nueva ventana de legendarios, pero sobre todo una variedad que llega con una conexión directa de cara al gameplay.

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A pesar de que todos los ojos están puestos en el valor de Koraidon y Miraidon por el esplendor de ambos al ser Pokémon básicos muy destacados, hay un destello mayor. La aparición de la carta de Electrofuria tiene un enfoque muy llamativo por su capacidad para eliminar de un ataque a cualquier rival en mesa al descartar las cinco energías que necesita su ataque (dos de agua, dos eléctricas y una incolora).

A priori no parece una ejecución muy fina, pero el Pokémon paradoja del pasado tiene un techo inabarcable cuando Ho-Oh aparece en la misma mesa de juego. El pájaro legendario de la segunda generación tiene un ataque donde con solo tres energías incoloras, permite tomar tres energías de la Energy Zone (fuego, agua y eléctrica) para incorporarlas a cualquier Pokémon de la banca.

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Esto permite darle un poder extremo a la version pasada de Raikou, este otro Pokémon legendario convertido por el tiempo en Pokémon paradoja que aquí representa su poder de manera especialmente llamativa. Sobre todo por lo que supone la conexión de dos legendarios a las puertas de un meta tan consistente donde algunas cartas llevan demasiado tiempo instaladas en el top tier.

El combo es solo la primera escala de muchas en un meta donde llegar a tres energías para hacer 80 de daño como hace Ho-oH parece algo débil, pore so necesita más complementos. El meta hablará por sí mismo, pero hay muchas variants aquí para hacer algo interesante que funcione como un gameplay diferente al actual, llámese Dragonair, Celebi o Mantyke entre otras.

El control de mesa para cambiar el plan enemigo puede ser un avistamiento perfecto para introducer ciertas cartas de entrenador que le den algo más de tiempo a Ho-oH para llevar a cabo su mission, porque la clave del arquetipo es dejar a Electrofuria preparado con las energías para tumbar a la megaevolución del enemigo y así ganar la partida de un plumazo en el momento más oportuno.

Es solo una de las multiples caras de un meta donde las paradojas aparecen como una vertiente distinta a lo habitual, toca esperar al 28 de mayo para abrir sobres y empezar el deckbuilding para las primeras probaturas. Una montaña de pruebas pendientes a la espera de conocer todas las cartas del set en lo que puede significar un nuevo impulso al top tier desde nuevas condiciones de victoria.