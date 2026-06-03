Juan Pérez 03 JUN 2026 - 17:39h.

Va a cambiar por completo el meta entre su velocidad y sus capacidades

Las 23 habilidades descubiertas de las nuevas megaevoluciones de Pokémon Champions

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La parada inicial del viaje de Pokémon Champions para por las megaevoluciones de Raichu para contestar a todo un entorno competitivo jugable de cara a la llegada a móviles. Las expectativas por llevar los combates por turnos a los móviles desde un entorno free-to-play tan marcado como este permite acelerar las ganas por llegar al 17 de junio de la manera más fácil posible, con un nuevo dios del meta.

El descubrimiento de la fecha de Pokémon Champions en la store de iOS y android era sólo el anticipo para hacer oficial no sólo la ampliación del juego, sino también al primer invitado de lujo. Raichu es el elegido para enlazar el anuncio del juego en móviles con un segundo escaparate aún mayor que el primero, porque el gancho inicial era llegar desde Nintendo Switch 1 o 2, pero ahora los jugadores potenciales dejan muchos más millones potenciales.

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Por el refuerzo por colocar a Mega Raichu en el primer plano es especialmente relevante, porque llegan con una campaña especial donde una parte de sus versiones va a llegar de manera gratuita. Pokémon Champions van a recibir a Raichu con una Raichunita X y una Raichunita Y para así desenvolver el poder de Mega Raichu X/Y, algo que estará disponible tanto para los jugadores de móviles como para los de Switch 1 y 2 desde la bandeja de entrada de ese mismo miércoles 17 de junio..

El caso de Mega Raichu X es especial porque va con electrogénesis, una habilidad que crea un campo eléctrico durante cinco turnos al entrar en combate, por su parte Mega Raichu Y es una condición de victoria en sí mismo. Su pasiva, Indefenso, hace que sus movimientos y los de su atacante tengan una precisión del 100% lo que puede generar múltiples combinaciones para darle la vuelta a la partida.

De primeras esto significa un aplastamiento directo a Mega Charizard Y por el uso de un Electro Cañón sin posibilidad de errar (120 con stab para paralizar) que, junto a Sorpresa, genera un combo difícil de batir. Por no hablar de que Onda Certera o Trueno tampoco fallan. Esto debe tener una contestación en el meta, porque sin duda Mega Raichu X no va a ser el único invitado a la fiesta. Por eso Gastrodom como counter directo así como hay espacio para imaginar la llegada de alguna mega más de las más potentes del competitivo actual como Mega Staraptor o Mega Golisopod.

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Con la misma velocidad que Aerodactyl para comerse el meta, la facilidad para oneshotear y su impacto global, esto rompe muchas de las composiciones del juego por lo que todo se va a remover hasta convertirlo en otro Pokémon Champions diferente.

Ahora el juego debe sostener su propio ciclo con una nueva temporada repleta de novedades que debe aparecer en la carrera hacia el 17 de junio con un goteo constante. La gran sorpresa de este bloque puede pasar por el Nintendo Direct previsto para la próxima semana, y entre tanto hay que recordar la conexión multiplataforma entre Switch y móviles.