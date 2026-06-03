La locura de septiembre tras el State of Play con 5 juegazos en dos días

Juan Pérez 03 JUN 2026 - 09:19h.

El miedo a acercarse a GTA VI es muy, muy real

Las 33 predicciones del Summer Game Fest, de los asegurados a los bombazos

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El fanático del día a día en la industria de los videojuegos con más de una consola tiene un gran dilema por delante después de ver el State of Play por el enorme listado de lanzamientos programados para septiembre. A pesar de algunos retrasos a octubre como el Phantom Blade Zero, hasta tres juegos de estreno copan dos días de la misma semana convirtiendo así la decisión en un imposible ante la alargada sombra de Rockstar Games.

El encaje de GTA VI el 19 de noviembre es algo así como el tema de discusión interno más importante en los estudios que intentan colocar un título en el último cuatrimestre del año. Más de uno, de dos y de tres videojuegos importantes seguro han decidido agolparse antes de la fecha del nuevo mundo abierto para tomar protagonismo, y si eso ya tiene sentido en septiembre con casos como Marvel's Wolverine, más lo es con la continuación del mes.

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Con múltiples lanzamientos globales y alguna versión que todavía no había salido en PC y consolas, septiembre es una especie de vuelta al cole donde todas las asignaturas aparecen sin pedir permiso. Onimusha: Way of the Sword es el gran referente de todos por el refuerzo no sólo de la saga en las últimas décadas sino por la convicción de tener el respaldo de Capcom después de varios años maravillosos con obras maestras a sus espaldas.

Control Resonant y Silent Hill Townfall también entran en ese ciclo, porque los tres juegos llegan entre dos días. Estos dos títulos caen el jueves 24 de septiembre mientras que el legendario samurái Musashi Miyamoto llegará un día más tarde, el viernes 25. Es una auténtica barbaridad imaginar un planteamiento así, más aún con todo lo que llega antes ese mes: Lobezno, Dune: Awakening para consolas y versiones para algunas plataformas de Dragon Quest y Hell is Us entre otros.

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The Blood of the Dawnwalker: jueves, 3 de septiembre (PC, PS5, Xbox)

Halloween: The Game: martes, 8 de septiembre de 2026 (PS5, Xbox, PC)

Destroy All Humans 2: Reprobed: martes, 15 de septiembre (Switch 2)

Marvel’s Wolverine: martes, 15 de septiembre (PS5)

Trails in the Sky 2nd: jueves, 17 de septiembre (Switch, Switch 2 y PC)

Warhammer 40.000: Dawn of War: jueves, 17 de septiembre (PC)

Dune: Awakening: martes, 22 de septiembre (PS5, Xbox)

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition: jueves, 24 de septiembre (Switch 2)

Hell is Us: jueves, 24 de septiembre (Switch 2)

Control Resonant: jueves, 24 de septiembre (PC, PS5, Xbox)

Silent Hill Townfall: jueves, 24 de septiembre (PS5, PC)

Onimusha: Way of the Sword: viernes, 25 de septiembre (PS5, Xbox, PC)

Ace Combat 8: Wings of Theve: lunes, 28 de septiembre (PS5, Xbox, PC)

Entre todo ello también aparece la BlizzCon como un acompañante más el 12 de septiembre para ampliar el contenido de los juegos de Blizzard, un ajuste para elevar las expectativas. Y todo esto sólo con el primer evento de la semana del 'No E3', porque sin duda el Summer Game Fest y el XBOX Showcase pueden hacer del mes de septiembre algo todavía mucho más grande.