Las 4 opciones del naming definitivo de Final Fantasy VII: Parte 3

Juan Pérez 02 JUN 2026 - 13:19h.

Remain o Reclaim son algunas de las opciones más sonadas

El primer vistazo a Final Fantasy VII: Parte 3 está cerca y Hamaguchi defiende el multiplataforma

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La activación de Final Fantasy VII: Parte 3 pasa casi con total seguridad por el Summer Game Fest en forma de teaser o tráiler, lo que deja un marco perfecto para las teorías hasta descubrir el nombre del próximo juego. El cierre de la trilogía tiene sentido en el espacio del 'No E3' con cuatro opciones vinculadas a la narrativa desde distintos ángulos, por eso es fácil escalar hasta descubrir cuáles pueden ser algunas de las opciones más potentes para completar la saga.

El descubrimiento de un juego tan sonoro como Final Fantasy VII guarda miles de secretos pendientes en algo que supera por completo el concepto del remake para ir más allá. Con esa simple idea hay múltiples pistas para interpretar cuál puede ser la elección definitiva de Nomura, y de ellas hay cuatro con especial fuerza en la comunidad. Todos los caminos apuntan a la noche del viernes con el Summer Game Fest para saber de primera mano esa noticia si el State of Play no da un volantazo con sorpresa.

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El deseo de descubrir el universo desde la Highwind para llegar a todas las esquinas del mapa de Final Fantasy VII: Parte 3 es sólo la primera parte de una ejecución mayor. Antes hay que deshojar la margarita para descubrir ventana de lanzamiento, conocer de cerca a Vincent y Cid en la batalla, novedades jugables y minijuegos pendientes, y entre todo ello, el nombre que le dará sentido a lo que parecía un remake y se ha convertido en una ampliación de la historia dominada por los susurros. Con todo ello, estas son las cuatro opciones a desgranar.

Final Fantasy VII: Reclaim

Es la propuesta más arriesgada de todas por suponer un redescubrimiento del cierre donde los protagonistas toman el control tras los sucesos en la Capital Olvidada, algo que encaja con esa lucha contra el destino siempre está presente, sobre todo desde los inicios de Avalancha. Esa concordancia con la voz grupal tiene un gran pero con el colapso de Cloud, pero en cierta manera se puede rescatar la idea como la reclamación de su propia identidad para reconstruir su verdadero 'yo' gracias a la Corriente Vital.

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Es una forma de titular la saga para generar un protagonismo tanto en la lucha del grupo como en la relevancia del propio Cloud, alejándose así de todos los sucesos de Zack y Aeris que tanto peso tienen en la parte final de Rebirth. Eso significaría dejar un poco de lado esa idea manteniendo la narrativa de ese mundo alternativo como un enfoque más dentro de una historia dramática que tiene sentido para terminar rescatando los hechos del Final Fantasy VII original.

Final Fantasy VII: Return

Es una elección demasiado obvia pero que está presente en las predicciones así como lo está Reunion a pesar de estar reciente en todos los seguidores de la saga por la última revisión de Crisis Core. El regreso tiene tantos significados en este juego como los que ha deseado la comunidad, pero faltaría saber si tiene una tendencia ampliada sobre todo desde la perspectiva de esa alternativa entre Zack y Aeris que puede cambiarlo todo. Y que al fin y al cabo, este es una nueva forma de entender un viaje al pasado para volver a vivir esta experiencia, tanto la que pasa por Cloud hasta regresar a su verdadera identidad como a la aceptación de que el Planeta debe sanar con el sacrificio correspondiente.

Final Fantasy VII: Remain

Una de las opciones más interesantes en cuanto a la narrativa la propone ElDiariodeKode, uno de los creadores de contenido más reconocidos dentro del entorno hispanohablante de Final Fantasy, y concretamente de la séptima entrega. En su caso muestra el peso no sólo de la elección de Remain, sino de acompañar Final Fantasy VII con el color blanco en el naming por el peso del color no sólo desde la perspectiva de ser el reflejo de la esperanza, sino también del luto o la despedida como sucede en Japón con esa tonalidad.

Esa vinculación con el tono de la materia sagrada y con el propio cierre del segundo juego va en consonancia con la elección de Remain, por el sentido de permanencia que supone todos los lazos pendientes tras Rebirth. Esa sensación que cubre el manto en el epílogo del Final Fantasy VII original cuadra a la perfección con la estimación de Kode y Naomi Misora, por lo que sería una elección compuesta con muchos significados relacionados con los personajes, con lo que queda y con el cierre.

Final Fantasy VII: Relive

En planteamiento es un concepto bastante similar a Return aunque desde una perspectiva más enfocada en la vivencia espiritual y no al hecho físico. Es un concepto para afrontar los traumas que nace de volver a vivir ese bucle temporal hasta cumplir el destino por el que Sefirot lucha desde el principio de esta trilogía. Con Aeris y Zack tan presentes, y la necesidad de que ellos pasen por ese final para que todo tenga sentido, el simple horizonte para ver sus vidas pasar puede formar parte de ese visionado para volver a vivir los acontecimientos como espectador, aunque de otra forma, para llevar sus vidas a esa otra vida alternativa.