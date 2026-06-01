Juan Pérez 01 JUN 2026 - 15:16h.

Square Enix debe ser protagonista esta semana

Los 6 juegos adelantados para el Summer Game Fest 2026

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Las elucubraciones para componer el listado de predicciones para el Summer Game Fest tienen un claro favorito no confirmado que está en todas las listas, y parece que definitivamente será noticia desde todos los prismas posibles: Final Fantasy VII Parte 3. Uno de los bombazos de Geoff Keighley. Y no solo porque todas las direcciones apunten a ellos, tanto desde la dirección como desde la necesidad de Square Enix, sino porque algunos compañeros han empezado a crear una hornada de contenido que desliza lo que puede pasar en solo unas horas.

El fin de semana va a ser un momento muy tenso después de la confirmación de Keighley sobre el Summer Game Fest más grande que jamás ha realizado con todo lo que eso supone. Después de lanzamientos y presentaciones a lo grande, la afirmación significa que va a haber muchas sorpresas y una de ellas, a pesar de que se ha hablado mucho de su presencia, tiene que ser sí o sí un puñetazo encima de la mesa de Square Enix. Ya no solo por los resultados del último año fiscal y las decisiones sobre franquicias recientes como Dragon Quest, sino porque todo apunta a que el nuevo Final Fantasy está preparado para dar el paso.

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A lo largo de las últimas semanas, Hamaguchi se ha hartado de pasar por medios de comunicación para hablar del el estado final del juego y de las veces que ha jugado ya a la tercera parte. Tal es su insistencia que junto a las afirmaciones del desarrollo del juego, eso no puede sino significar otra cosa que es un bombazo en forma de patada a seguir. ¿Podría llegar en septiembre en un State of Play? Es posible, pero la teoría más inflada de cara al fin de semana es que todo pasa por el Summer Game Fest. Y tiene sentido por el viraje que ha hecho Square Enix para colocar en el foco Final Fantasy VII Parte 3 de cara a un posible lanzamiento multiplataforma.

Va a salir en PC, en Xbox en PlayStation y todo apunta a que también estará de inicio Nintendo Switch 2. O al menos esa es la sensación después de que hayan hecho un sprint para colocar los dos primeros juegos tan pronto en otras consolas con Rebirth justo ahora a sólo unos días de Xbox y Switch. Y esa implantación en el ecosistema del E3 genera un plus de hype para que los jugadores de Nintendo tengan el juego calentito para alimentar las ganas de cerrar el viaje.

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¿Qué ha pasado para que haya una confirmación tan clara de que va a estar el juego? Bueno, pues además de todo lo que se ha argumentado hasta ahora, es el hecho de que los compañeros de Game Informer han incluido un arte donde aparecen Tomb Raider, Lobezno...y Cloud. Y claro, no sabemos hasta qué punto eso pasa de la especulación a las ganas o a alimentar las expectativas, pero es un paso más desde dentro casi para entender que Final Fantasy VII va a estar presente. Porque el juego no va a llegar ni muchísimo menos en 2026, pero sí tiene las puertas abiertas para empezar a hacer ruido.

Hay tres espacios donde colocar el hype. El más claro es un tráiler; es una introducción en forma de presentación, como ha pasado anteriormente, para poner en escena todo lo que pasa en la última parte del juego dándole especial importancia a Cloud y Sephiroth como es normal. Otra opción es mostrar a Cid y a Vincent, que son dos personajes a los que no se les ha visto todavía combatir por lo que es otro de los focos pendientes. Y el tercer ingrediente es la fecha. Sería raro imaginar un día exacto, pero es bastante posible atender a una ventana de lanzamiento que podría ser perfectamente verano de 2027.

Aquí hay que marcar un punto de inflexión con lo que puede mover Square Enix el año que viene, porque aunque Kingdom Hearts 4 está en algunas predicciones para este Summer Game Fest, a mí me parece imposible hacer un anuncio fuerte a estas alturas. En febrero del año que viene, de 2027, es el 25 aniversario de la saga y después de tantos años del primer anuncio del teaser de Kingdom Hearts 4, debe ser el momento de anunciar el juego.

Si el primer avistamiento oficial a Kingdom Hearts 4 llega en febrero de 2027, lo lógico es imaginar un lanzamiento a finales de ese año, por eso la separación con Final Fantasy VII: Parte 3 es obvia. Los dos son juegos muy ambiciosos donde Square Enix se juega mucho, por lo que tendría cierto sentido una separación entre las dos mitades del año. La clave de todo esto es imaginar cuál es el giro de los acontecimientos y lo que quiere proponer Square Enix, sobre todo por cómo mostrar algo manido, reconocible y que todo el mundo conoce a las puertas de un giro completo para demostrar que esto era algo más que un remake de cara a su avistamiento final.