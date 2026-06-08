Juan Pérez 08 JUN 2026 - 11:02h.

Desde la ampliación de Sangre de la Reina al rol de Glenn

¿Quién es Glenn en la compilación de Final Fantasy VII?

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El goteo de tráilers de Final Fantasy VII: Revelation durante el Summer Game Fest es el inicio de una tormenta repleta de novedades para componer todo lo que va a significar el cierre de la trilogía. Las entrevistas de Naoki Hamaguchi dejan un despiece completo de todo a lo que aspira el juego con contenido inédito hasta la fecha, y más allá de la desvelación de sorpresas descubiertas en los vídeos como los nuevos jobs, hay mucho material confirmado de cara a 2027.

Uno de los vuelos más sonados para esta entrega es la modificación de la progresión y del contenido dependiendo de la toma de decisiones del grupo en momentos vitales. Eso no significa que van a existir diferentes finales, porque los creadores quieren redirigir su historia hacia una conclusión concreta para la trilogía, pero eso no quita el tener un valle de posibilidades en el viaje. Será más cosa de eventos puntuales o escenas que van a ser diferentes para cada jugador.

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En ese punto destaca el peso de Zack, porque la promesa principal es darle un rol mucho mayor que en Rebirth como valedor de todo lo que está pendiente de explicación en esta trilogía, porque es uno de los elementos diferenciales con respecto al juego original. Los turcos y Wutai serán dos de los puntos con más cambios y ampliaciones de su propia historia en este título por lo que ahí puede haber muchas ramificaciones personales y políticas que cambien la dinámica.

El primer impacto de Revelation será el manejo casi inicial de la Highwind para viajar a casi cualquier parte del mundo abierto, y ese matiz es una de las claves para entender que este no va a ser un juego tan guiado como Rebirth y ni mucho menos como Remake. La disponibilidad para viajar a una gran cantidad de lugares del planeta abre la elección del jugador y del grupo a algo muy diferente hasta ahora, aunque habrá un bloqueo indirecto.

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Hamaguchi confiesa que habrá muchas localizaciones avanzadas de inicio que contienen enemigos demasiado peligrosos como para acercarse de primeras, un reto automático para muchos. Además la navegación por el aire funcionará como en el juego original, que si llegas a un límite por una parte del mundo, aparecerás por el otro lado del mapa. Todas las regiones de Rebirth van a volver a estar disponibles ahora en Revelation además de las nuevas incorporadas y la única llamativa que no estará con respecto al original será Ciudad Huesos.

Nanaki se zambulle en Sangre de la Reina

El esquema con los minijuegos en Final Fantasy VII Revelation es uno de los más conceptos más destacados porque se ha confirmado que en cuanto a números va a seguir siendo muy elevado, un extra jugable que aporta mucho a pesar de algunas voces críticas. Esa variedad, que en la gran mayoría de los casos es totalmente alejados de la historia principal, va a tener una accesibilidad mayor porque en alguno de los casos se va a reducir la dificultad.

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El más sonado de todos los nombres es el de Sangre de la Reina, el famoso juego de cartas que vuelve en la tercera entrega con una confirmación alineada a su narrativa. En Rebirth es Cloud el protagonista de la historia pero en ahora todo pasa por Rex XIII, que tendrá un rol mucho mayor después de ser relevante con el momentazo del barco en el torneo de cartas. Por ahora sólo se ha destacado que se van a moldear las reglas para hacerlo más balanceado y con una escala lógica.

La conexión entre Rufus y Glenn

El descubrimiento de Glenn en Final Fantasy VII: Rebirth es uno de los grandes giros de los acontecimientos con respecto al contenido original del juego, por eso es uno de los puntos a seguir. En esta reinterpretación de la historia que cada vez está más cerca de una secuela que de un remake, Hamaguchi ha desvelado que la conexión entre Glenn y Rufus va a tener una "revelación" especial. Y es que el título del juego tiene muchas desembocaduras en cuanto a la narrativa general.

El peso de gran parte de la historia de algunos personajes pertenecientes a Rebirth pasa por otros juegos como pueden ser Crisis Core o el propio Ever Crisis. Este último es un título de móviles enfocado al gacha, pero guarda una historia trascendental que no sólo presenta a Glenn desde sus inicios, sino también a un joven Sephiroth que despierta un interés especial en su relación con el epílogo de la trilogía.