Juan Pérez 10 JUN 2026 - 10:24h.

Las cuentas colocan un tramo de cuatro meses con respecto al test

El acuerdo de Nintendo y FromSoftware con The Duskbloods y las opciones para PS5, Xbox y PC

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La incorporación de The Duskbloods en el flamante Nintendo Direct de este martes rompe el molde previsto por el interrogante de la ausencia de fecha exacta para el multijugador de FromSoftware. Mientras juegos previstos para este año como Fire Emblem: Fortune's Weave sí han recibido su respaldo para estos meses, el PvP sólo muestra una estimación para una especie de beta cerrada que sirve como guía para estimar cuándo puede llegar el juego en 2026.

El tráiler de The Duskbloods era uno de los más esperados del Nintendo Direct por el refuerzo que supone incorporar un tráiler de un juego creado por FromSoftware, un exclusivo además, prometido para 2026. Sin fecha y sólo con la estimación de la beta, la realidad es que el tráiler fue mucho más breve que el original, con algunos personajes repetidos y escenas vistas, pero al menos demostró un impacto visual aún mayor que la versión del año pasado.

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La incorporación de The Duskbloods al calendario de juegos de Switch 2 de 2026 debe esperar a seguir las pautas habituales de FromSoftware, y en ese camino hay una sencilla teoría para adivinar la fecha de lanzamiento. La beta la denominación de evento cerrado 'Network Test' prepara para el verano de 2026 una prueba todavía por definir que si sigue los patrones de Nightreign o Elden Ring será muy limitada.

La buena noticia es que esos dos casos valen como comparativa para definir cuál puede ser la fecha de lanzamiento de The Duskbloods si se hacen un par de cuentas. El caso del nuevo juego exclusivo para Nintendo Switch 2 promete esta beta para verano de 2026, lo que significa que el público lo podrá probar por primera vez de manera puntual en algún momento entre el 21 de junio y el 23 de septiembre.

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El ejemplo con los casos de Elden Ring y Nightreign es similar, porque entre el 'Network Test' inicial de cada uno de los juegos al lanzamiento posterior pasaron cuatro meses, lo que deja una suma bastante sencilla. Si verdaderamente la intención de FromSoftware es lanzar The Duskbloods en 2026, la beta debe llegar como muy tarde a principios de septiembre, pero lo lógico es imaginarla antes.

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Si por ejemplo la prueba es a mitad de julio y la previsión es la misma que en los juegos anteriores, The Duskbloods llegaría en el mes de octubre tras esos cuatro meses. Es una comprobación sencilla que parte de la necesidad de ajustar el juego como ha pasado en títulos anteriores, sobre todo ante el gran público que está mucho más predispuesto a encontrar errores en masa, ya sea de los servidores o del ajuste de equilibrio entre los personajes.

La gran pregunta es cómo planifican FromSoftware y Nintendo el escalado del juego ante la hoja de ruta actual de la Switch 2, porque en el horizonte hay que tomar distancia con otros dos títulos. Con noviembre dominado por GTA VI y la promesa de tener The Legend of Zelda: Ocarina of Time en algún momento de 2026 (seguramente a finales de año), lo normal es tomar una mínima distancia con ambos juegos.

Lo más lógico es tener la beta en el mes de julio para llegar a un lanzamiento en octubre, porque si se retrasa más la combinación en noviembre con GTA VI y supuestamente diciembre con Ocarina of Time no es la idea. Aún así Nintendo suele ganar con sus propias reglas en esta partida de ajedrez donde el mercado está acumulando juegos en los meses de septiembre y octubre, por lo que las predicciones no dejan de ser más que eso. Sobre todo a sabiendas de que una prueba puede demostrar muchos más errores de los previstos.