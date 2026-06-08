Los 4 tráilers más vistos del State of Play con muchos millones de diferencia

Juan Pérez 08 JUN 2026 - 12:54h.

Lobezno y Faye toman el poder con alguna sorpresa en el top de visualizaciones

Marvel: Lobezno apunta a una alianza imposible en su tráiler de gameplay

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El respaldo de la comunidad de PlayStation al State of Play toma perspectiva casi una semana después con cifras históricas que ponen de relieve la magnitud de las presentaciones como las de Lobezno o Faye. El bloque de PS Studios en el entorno de personajes tan esperados dentro de las sagas de Insomniac Games y Santa Monica colocan lo nuevo de Marvel y God of War en el pico de poder de dos franquicias destinadas a funcionar a corto y medio plazo por la percepción del público.

El desfile de sorpresas del State of Play del pasado martes tiene dos focos principales estimados por PlayStation como el germen y el epílogo del evento, el respaldo de cada caso tiene repercusión en las cifras. Marvel's Wolverine y God of War: Laufey son los dos videojuegos con más seguimiento de toda la presentación con una diferencia abismal con respecto al resto.

La repercusión de God of War es la mayor de todas por la ampliación de contenido expuesto con múltiples vídeos explicativos sobre el cast y el universo de Faye, algo lógico después de presentar un juego hasta ahora desconocido. El caso de Marvel's Wolverine es bastante diferente, porque todas las previsiones tenían el juego presente por su cercanía con el lanzamiento en septiembre, y por eso ha arrasado gracias a la exposición del gameplay.

Marvel's Wolverine

Es el juego con un impacto más sonado, y aunque no ha tenido una conversación tan amplia en redes sociales como God of War, el respaldo de Marvel le da unas alas más grandes para llegar a otro tipo de públicos. Entre las cuentas de PlayStation y Marvel Entertainment la suma total deja más de 11 millones de visualizaciones en algo menos de seis días desde el State of Play, lo que alimenta las ganas de manejar las garras a partir del 15 de septiembre.

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Youtube: 6,7 millones de visualizaciones

X: 3.2 millones de visualizaciones

Tik Tok: 1.2 millones de visualizaciones

Total: 11.150.000 de espectadores

God of War Laufey

El descubrimiento de Faye con el tráiler más sorprendente de todo el 'No E3' por el refuerzo de un gameplay impoluto y completo desde la puesta en escena, supera también la barrera de los 10 millones entre YouTube, X y Tik Tok. Un pulso al futuro desde los canales de PlayStation y Santa Monica que todavía no tiene fecha exacta, pero apunta a alguna de las ventanas de 2027.

Youtube: 6,6 millones de visualizaciones

X: 3.1 millones de visualizaciones

Tik Tok: 900.000 visualizaciones

Total: 10.600.000 de espectadores

Until Dawn 2

Un nuevo cast bajo el control de Firespite sorprende en Until Dawn 2 como el tercer tráiler más visto de todo el entramado del State of Play.

Youtube: 1.4 millones de visualizaciones

X: 1.1 millones de visualizaciones

Tik Tok: 450.000 visualizaciones

Total: 2.950.000 millones de espectadores

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

La llegada de Lara Croft se presenta como la cuarta fuerza en el State of Play de la mano de PlayStation y Crystal Dynamics ante la presentación del universo de Atlantis.

Youtube: 1.3 millones de visualizaciones

X: 950.000 de visualizaciones

Tik Tok: 300.000 visualizaciones

Total: 2.550.000 de espectadores

Stuntman: Hollywood, la gran sorpresa

Del resto de presentaciones sorprende que aparezca Stuntman: Hollywood entre los más representativos de ese otro bloque que normalmente pasa más desapercibido para el gran público. Muy por encima están sagas reconocidas como Silent Hill, Rayman, Control e incluso Onimusha con sus nuevos vídeos.