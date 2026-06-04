Y ahora le toca a Naughty Dog, porque septiembre es de Intergalactic: The Heretic Prophet

Juan Pérez 04 JUN 2026 - 11:25h.

En el próximo State of Play que supuestamente debe llegar en tres meses

Neil Druckmann trabaja en otro juego de Naughty Dog y todo apunta a The Last of Us 3

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El peso de Naughty Dog en el futuro de PlayStation es innegociable después de crear muchas de las sagas más reconocibles de la consola de Sony a lo largo de su historia, pero el impacto en esta generación es nulo...y por eso es el momento de pasarle el testigo a Jordan A. Mun. La protagonista de Intergalactic: The Heretic Prophet lleva demasiado tiempo sin aparecer ni dejar ningún rastro sobre su lanzamiento, pero el último State of Play le deja una alfombra ideal para septiembre.

El segundo State of Play consecutivo con un cierre dentro del universo de God of War es suficiente como para pensar en un nuevo golpe sobre la mesa de cara al evento habitual del mes de septiembre. Esto no se trata de incorporar ya en la conversación el verdadero estado de un supuesto The Last of Us 3, ojalá, pero la realidad es otra muy diferente, y pasa por saber qué es de la cazarrecompensas enmarcada en la nueva IP.

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Intergalactic: The Heretic Prophet vio la luz por primera y única vez el pasado 12 de diciembre de 2024 durante The Game Awards, y desde entonces sólo la brisa del hype ha paseado plácidamente por la nuca del jugador de PS5. Algunos actores han alabado el trabajo del juego al ver desde dentro su desarrollo en determinadas entrevistas, pero nada más, y mientras tanto la generación avanza con las miras en la PS6 sin saber nada de Naughty Dog.

La realidad es que con todos los huevos en el cesto, Intergalactic debe ser uno de los grandes títulos de la PS5 para este 2027 a la espera de otros grandes movimientos de PS Studios. A día de hoy sólo Physint, el juego de Kojima, tiene el mismo halo de exclusividad a largo plazo y aún así son casos completamente diferentes porque el astro japonés tiene un juego pendiente con XBOX antes de retomar la esencia de Metal Gear para entrar de lleno en el juego para Sony.

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Todas estas razones apuntan a que el State of Play de septiembre sea una puesta de largo de nuevo para Marvel's Wolverine, un gancho para el bundle de PS5 Pro con GTA VI...y sobre todo la presentación de la fecha de Intergalactic. Debe ser así por todo lo que significa Naughty Dog y la ausencia de la misma, por los años de desarrollo del proyecto y por las necesidades de la consola para resguardar su marca entre los exclusivos de 2027.

La única duda es saber si habrá una fecha exacta o una estimación como llevarlo a otoño de 2027 por ejemplo, pero a día de hoy no hay muchas más bazas para proyectar más juegos exclusivos entre medias para el año que viene. De hecho septiembre es el momento de enseñar el gameplay y de mostrar el músculo actual de un juego que aspira a ser lo más ambicioso de la historia de Naughty Dog con todo lo que eso significa.

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También es fundamental saber hasta qué punto Neil Druckmann está envuelto en él, porque quizás esa toma de decisiones ha lastrado a la compañía en los últimos años. Su implicación en la primera temporada de The Last of Us le dio un toque a la serie que no tiene la segunda temporada (donde no ha estado tan presente), pero eso ha facilitado un caos que ha acabado sin juegos, con el online cancelado de The Last of Us y sin novedades hasta ahora.

Y sí, The Last of Us III parece una realidad oculta hasta ahora como una carta marcada para presentar la PS6, y es pronto, pero si no hay espacio para un pequeño teaser de confirmación, la travesía intergaláctica debe darlo todo. A partir de ahí Sony tiene todavía muchos proyectos pendientes como el juego de mundo abierto filtrado de Media Molecule, el caso de Fairgame$ con el posible cambio de nombre a Break In y Project Gummy Bears. Este último es el más desconcertante hasta la fecha por el cambio de poderes de Bungie a Haven de cara a construir un MOBA a lo Super Smash tan prometedor como difícil de imaginar hoy día por el petardazo del género. Una construcción interesante en el aspecto global que debe tener un líder: Naughty Dog e Intergalactic: The Heretic Prophet.