PlayStation se encierra en la exclusividad antes del State of Play

Juan Pérez 02 JUN 2026 - 14:08h.

Un guiño a sólo unas horas de dar un nuevo discurso sobre sus estudios

Las 3 compañías de PS Studios que deben presentar juego en el State of Play

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El atajo de PlayStation de las últimas horas con un sutil movimiento hacia la exclusividad es una pista más que plasma un posible giro en los acontecimientos de cara al State of Play de esta noche. En plena efervescencia de los estrenos entre leaks y predicciones para el futuro de la PS5, el enfrentamiento por mantener los títulos bajo una misma consola parecen recuperar conceptos de otra época para la generación actual.

La guerra de las consolas (y precios) está más viva que nunca por distintos conceptos entre los que cada vez aparece más representada la exclusividad. Lejos de ser una idea determinante, a día de hoy Sony parece alinearse al modus operandi de hace unos años cuando instaló el ‘Only on PlayStation’, aunque la huella actual no es ni mucho menos determinante a la espera de descubrir cuáles son los aciertos en el bingo de las predicciones para el State of Play.

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En un vídeo publicitario de las últimas horas, la aparición de Ghost of Yotei lleva una pequeña frase como acompañamiento, un 'Juego disponible sólo en PS5' que define que el juego de Sucker Punch sólo está disponible en PlayStation. La afirmación es tan normal como innecesaria a estas alturas cuando se ha levantado tanta polvareda al respecto, y con razón hay donde rascar.

El giro de guion de XBOX para demostrar que el paso en firme sobre el regreso de la exclusividad no tiene razón de ser desde la llegada de Asha Sharma debe esperar al Showcase del fin de semana. Por eso parece muy inteligente adelantarse a ese paso desde la acera de PlayStation para encerrar sus juegos en su consola. Algo filtrado por Bloomberg que necesita confirmación oficial, y todo apunta al State of Play.

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En un evento donde supuestamente va a existir un peso desorbitado por los estudios propios de PS Studios, el mensaje puede resonar aún más que nunca. Sobre todo por el conflicto con XBOX…aunque todo luego sea una borraja que GTA VI va a cubrir por sí mismo con un bundle de PS5 Pro que va a romper con el peso de la exclusividad.

Pero la realidad es que de dar el mensaje, no es más que eso. Es una idea que en esta época tiene sentido porque la ampliación del horizonte es cada vez mayor, ya que hoy día el jugador tiene muchísimas posibilidades para dedicarle horas a la industria del gaming. Un móvil hoy día lo es todo, pero en el gasto de consolas a Xbox, Nintendo o Sony se le incorpora también Valve con la Steam Machine.

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Por eso la frase puede no significar nada, o significado todo precisamente en este momento donde el ‘Only on PlayStation’ puede estar muy cerca. Porque Ghost of Tsushima sí viajó a PC en su día, pero Yotei no tiene la seguridad de hacerlo, y es que hace poco Saros instaló en un spot un nuevo lema que quizás ahora pase al primer plano como parte de esa estrategia de exclusividad: ‘Happens on PS5’. En la noche de este martes saldremos de dudas, sobre si de verdad imaginamos cosas o hay algo sobre lo que abrir un nuevo melón de debate frente a XBOX y el resto de contendientes.