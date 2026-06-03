Marvel: Lobezno apunta a una alianza imposible en su tráiler de gameplay

Gustavo Maeso 03 JUN 2026 - 14:11h.

Jean Grey y Dientes de Sable serán claves en la aventura de Logan exclusiva para PlayStation 5

Insomniac confirma que Spider-Man no aparecerá y abre las reservas del juego

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Insomniac Games inauguró el último State of Play para mostrar el tráiler de gameplay más completo hasta la fecha de Marvel: Lobezno, uno de los videojuegos más esperados del catálogo de PlayStation 5. El nuevo avance nos dejó ver un sistema de combate mucho más brutal y espectacular de lo que imaginábamos y reveló importantes detalles de su historia, los personajes que acompañarán a Logan y algunas sorpresas que no han pasado desapercibidas para los seguidores de los X-Men.

El estudio ha confirmado la fecha de lanzamiento definitiva (estará disponible a partir del 15 de septiembre de 2026), la apertura de reservas y el contenido de las distintas ediciones del juego. Pero si algo ha llamado especialmente la atención del nuevo material mostrado es la presencia de personajes tan importantes como Jean Grey y Dientes de Sable, así como la ausencia de Spider-Man pese a compartir universo con el mutante de las garras de adamantium.

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Spider-Man no estará en Marvel: Lobezno

Una de las grandes preguntas que llevaban meses haciéndose los jugadores era si Spider-Man aparecería en la aventura de Logan. Al fin y al cabo, ambos personajes forman parte del Universo Marvel 1048, la continuidad creada por Insomniac Games para sus videojuegos.

Sin embargo, el director creativo Marcus Smith ha despejado cualquier duda en una entrevista publicada ayer por IGN. Aunque Marvel: Spider-Man y Marvel: Lobezno transcurren en el mismo universo, no habrá ningún tipo de crossover entre ambos héroes. Peter Parker no aparecerá durante la historia y el estudio ha querido dejar claro que esta aventura estará completamente centrada en Logan. Pero nos queda la esperanza de una súper colaboración en el futuro.

Jean Grey, una de las mutantes más poderosas de Marvel

Entre los personajes que sí tendrán un papel fundamental destaca Jean Grey. El nuevo tráiler muestra varias secuencias en las que combate junto a Lobezno y utiliza sus habilidades para preparar devastadores ataques combinados.

Para quienes no estén familiarizados con el personaje, Jean Grey es una de las integrantes más importantes de los X-Men y una de las mutantes más poderosas del universo Marvel. Sus capacidades telepáticas y telequinéticas le permiten leer mentes, mover objetos con la mente e incluso manipular enormes cantidades de energía.

La trama del juego, un universo en el que no existen los X-Men y donde los mutantes están perseguidos, introducirá a personajes clave del universo Marvel, destacando a Jean Grey, una poderosa mutante telequinética que lidera a la resistencia capturada. En un mundo donde los mutantes viven ocultos y perseguidos, Logan se verá obligado a reincorporarse al Equipo X, una fuerza especial mutante de último recurso, tras haber permanecido tres años alejado de sus filas.

La gran sorpresa: Lobezno se alía con Dientes de Sable

Pero si hay un detalle sorprendente, además de la confirmación del tono sangriento de este juego en contraposición al tono más 'familiar' de los jeugos de Spider-Man, es la confirmación de que Logan también luchará junto a Dientes de Sable.

Victor Creed, más conocido como Dientes de Sable, es uno de los enemigos más emblemáticos de Lobezno. Ambos comparten habilidades similares, como una fuerza sobrehumana, sentidos extremadamente desarrollados, garras letales y un poderoso factor curativo. Sin embargo, mientras Logan intenta controlar sus instintos más salvajes, Creed suele abrazar su lado más brutal y violento.

Su rivalidad se remonta a décadas en los cómics y ha protagonizado algunos de los enfrentamientos más feroces de la historia de los X-Men. Por eso resulta tan sorprendente verlos colaborando en Marvel: Lobezno. Y, por lo que hemos podido ver al fional del nuevo tráiler, parece que podremos manejar a Dientes de Sable en algunos momentos del juego (y quizá también a la propia Jean Grey).

Eso sí, Insomniac ha querido matizar que no se trata de una alianza amistosa. Según ha explicado Mike Daly , director del juego, en sus declaraciones a IGN, ambos personajes combatirán juntos contra un enemigo común, pero mantendrán su constante competitividad. Mientras Jean Grey actuará como una compañera estratégica capaz de crear oportunidades para que Logan remate a los rivales, Dientes de Sable intentará constantemente robar protagonismo durante las peleas.

Un sistema de combate más salvaje que nunca

El nuevo gameplay también ha permitido descubrir varias de las mecánicas que definirán la experiencia de juego. Los jugadores podrán alternar entre el sigilo, las emboscadas y los enfrentamientos directos utilizando las garras de adamantium de Logan. Además, se han mostrado técnicas especiales como el giro de tornado o la Embestida de toro, junto a un sistema de ataques combinados con personajes aliados.

Otro elemento destacado es el medidor de Rabia, que se cargará mediante ataques y bloqueos exitosos. Cuando alcance su nivel máximo, Lobezno activará una versión potenciada de sus habilidades y su factor curativo, acompañada por una espectacular estética en blanco, negro y rojo inspirada en los cómics "Blanco, negro y sangre".

También habrá persecuciones en motocicleta y un modo de supervivencia extrema que permitirá a Logan recuperarse incluso en situaciones límite.

Fecha de lanzamiento, reservas y ediciones disponibles

Insomniac Games ha confirmado que Marvel: Lobezno llegará en exclusiva a PlayStation 5 el próximo 15 de septiembre de 2026. Las reservas ya están disponibles tanto en PlayStation Store como en PlayStation Direct y establecimientos habituales.

La Edición Estándar tendrá un precio de 79,99 euros e incluirá varios incentivos de reserva, entre ellos el desbloqueo anticipado del traje clásico marrón, garras reflectantes, un punto de técnica adicional y cuatro avatares para PlayStation.

Por su parte, la Edición Digital Deluxe costará 89,99 euros e incorporará cinco trajes exclusivos —Increíble, Salvaje, Cacería Nocturna, Cuero Nuevo y Era de Apocalipsis—, cinco diseños de garras únicos, tres puntos de técnica extra y todos los contenidos de reserva.

Además, Insomniac ha aclarado que buena parte de los aspectos cosméticos podrán desbloquearse jugando normalmente a la campaña (como pasaba con uno de los elementos más característicos de los juegos de Spider-Man: los trajes), por lo que los usuarios que opten por la edición estándar no se quedarán sin opciones de personalización.