El regreso de Dino Crisis, mucho más cerca tras el último movimiento de Capcom

Juan Pérez 11 JUN 2026 - 08:55h.

El productor de Resident Evil Veronica deja una pista abierta a interpretación

PRAGMATA: Capcom lo clava al convertir el hackeo en su mejor arma

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El valor de Capcom en los últimos años deja un rastro de brillantez único en la industria del videojuego dentro de los desarrolladores con más eficiencia, y la razón de los éxitos pasa por la recuperación de títulos míticos. En plena resaca de confirmaciones tras el 'No E3', el refuerzo de la compañía con un acierto indiscutible en la gran mayoría de sus recreaciones pasadas evoca un futuro especialmente activo con juegos como Dino Crisis, sobre todo tras el último guiño de Yoshiaki Hirabayashi.

El productor de Resident Evil Veronica es el impulsor indirecto de uno de los rumores más repetidos en la industria dentro del entorno de Capcom, y es la recuperación de Dino Crisis para la escala actual. Hirabayashi ha pasado por el filtro de una entrevista en Famitsu donde le han preguntado por la posibilidad de ver una nueva versión del juego estrenado en 1999, y su respuesta es tan sencilla como esclarecedora: "Sin comentarios...aunque sé la respuesta", comentó entre risas.

Esa simple muletilla final despliega un universo de posibilidades que casa con la recuperación de Dino Crisis, una puerta entreabierta desde que en el pasado evento de The Game Awards se presentó un nuevo Okami. El nicho de juegos únicos tan valorados en su momento que no han tenido repercusión en décadas está ahora en el puesto de salida, aunque muchos de ellos todavía no se han conocido.

Ese renacer de Okami es la base para confiar en la ampliación de títulos dentro de Capcom para tocar la fibra sensible y volver a hacer un producto estrella como sucede con casi todo lo que tocan hoy día. Capcom está de dulce porque arriesga con nuevos juegos (Pragmata o Kunitsu-Gami), lo borda con la reinterpretación de toda la saga Resident Evil y además es especialmente efectiva con sagas como Monster Hunter, Onimusha o Street Fighter.

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La amalgama de títulos tras el estudio con diferentes manos al frente lo definen como uno de los reyes de la actualidad en un formato totalmente diferente a lo que han conseguido esta década Rockstar Games o Naughty Dog. Estas dos están en el techo de la industria pero su ejecución es totalmente diferente por lo que conllevan desarrollos tan amplios como lo es GTA VI por un lado o la gestación de Intergalactic por el otro, porque Naughty Dog todavía no ha presentado juego para esta generación.

Por eso Capcom tiene un refuerzo especial en comparación al resto hoy día, porque cuela juegos en los GOTY, vende bien y sobre todo contenta a su público. Por eso la ampliación de miras parece aún más jugosa por lo que supone imaginar de nuevo a Dino Crisis, que debe estar encima de la mesa. De hecho las palabras de Hirabayashi acentúan esa intención sin desvelar ni un sólo secreto.

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Y lo fácil es pensar en el enfoque prehistórico después de la presentación de The Lost Wild en el 'No E3' por parte de Annapurna, un survival horror enfocado en dinosaurios que abre aún más la conversación. La gran pregunta está en el enfoque si de verdad hay noticia en los próximos meses/años, porque el remake parece lo obvio pero no hay que descartar una secuela para poner en valor la trama original de Regina.