GTA VI estrena carátula oficial y anuncia fecha de reservas

Gustavo Maeso 18 JUN 2026 - 16:34h.

Las reservas de Grand Theft Auto VI comenzarán el próximo 25 de junio

GTA VI vuelve a escena, nueva aparición en la store y en el Mundial tras el ‘No E3’

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Todavía con la mosca detrás de la oreja por un posible estreno del esperado tercer tráiler de GTA VI, hemos tenido comunicación oficial desde Rockstar Games. De momento, ni rastro del nuevo avance animado, pero sí pdoemos decir que nos llegan dos novedades importantes: la presentación en sociedad del nuevo arte de portada oficial del juego y el anuncio de la fecha de inicio de las reservas. Se podrá reserva una copia de PlayStation 5 o Xbox Series X/S de GTA VI a partir del próximo 25 de junio.

El arte de portada, que mantiene el diseño de cuadrículas tan característico de la saga, se revelaba con un pequeño vídeo animado en el canal de Youtube de Rockstar y muchos pensaron que se trataba del nuevo tráiler. Pero nada más lejos de la realidad. Aquí puedes ver el vídeo animado con la flamante portada de GTA VI:

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En cuanto a las reservas, Rockstar ha confirmado que a partir del 25 de junio se podrá reservar el juego en formato digital tanto en la PlayStation Store como en la tienda de Xbox. Para las copias físicas, se podrá recurrir a distintos minoristas seleccionados. No hay más información al respecto, así que mucho nos tememos que habrá que esperar una semana exacta, al próximo jueves 25 de junio, para conocer las distintas ediciones disponibles del juego y, la pregunta del millón, sus precios.

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Un nuevo vistazo a Vice City

Además de presentar la portada oficial del juego y confirmar la fecha de apertura de las reservas, la compañía ha incorporado una nueva imagen animada en la página web oficial que ofrece una perspectiva inédita de Vice City.

La espectacular escena, integrada como parte de un elemento dinámico de la web, cobra vida a medida que los usuarios se desplazan por la página. En ella se puede contemplar una panorámica de Vice City al atardecer, con un elevado nivel de detalle: helicópteros surcando el cielo, tráfico circulando por las autopistas, vallas publicitarias iluminadas y numerosos elementos urbanos en constante movimiento. También destacan una noria en funcionamiento, embarcaciones navegando por la costa y varios rascacielos en construcción que dominan el horizonte.

La imagen sirve como una nueva demostración de la ambición técnica de Rockstar y de la sensación de vida que pretende transmitir en su recreación de Vice City, incluso cuando se observa desde una gran distancia.

Como suele ocurrir con cada nuevo material relacionado con GTA 6, la comunidad no ha tardado en examinar cada detalle de la captura. Los seguidores del título analizan la escena en busca de posibles pistas sobre el contenido que encontrarán cuando el juego llegue al mercado el próximo 19 de noviembre. Más allá del evidente salto visual, muchos intentan identificar la zona exacta de la ciudad representada en la imagen.